主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

耳挂式耳机

SHH4808/00
  • 手机也能呈现震撼低音 手机也能呈现震撼低音 手机也能呈现震撼低音
    -{discount-value}

    耳挂式耳机

    SHH4808/00

    手机也能呈现震撼低音

    该系列可调节耳挂耳机具有气垫耳塞，在运动时使用极为舒适，其低音孔直通耳内，因而可带来震撼的低音效果。并且，其音效和线缆长度均是专为用于手机而设计。

    耳挂式耳机

    手机也能呈现震撼低音

    该系列可调节耳挂耳机具有气垫耳塞，在运动时使用极为舒适，其低音孔直通耳内，因而可带来震撼的低音效果。并且，其音效和线缆长度均是专为用于手机而设计。

    手机也能呈现震撼低音

    该系列可调节耳挂耳机具有气垫耳塞，在运动时使用极为舒适，其低音孔直通耳内，因而可带来震撼的低音效果。并且，其音效和线缆长度均是专为用于手机而设计。

    耳挂式耳机

    手机也能呈现震撼低音

    该系列可调节耳挂耳机具有气垫耳塞，在运动时使用极为舒适，其低音孔直通耳内，因而可带来震撼的低音效果。并且，其音效和线缆长度均是专为用于手机而设计。

    相似产品

    See all in-ear-earbud

      手机也能呈现震撼低音

      具有可调节软质耳挂的手柄

      抗缠结滑块

      抗缠结滑块

      存放耳机时，如果未妥善放好，线缆就可能发生缠结。这样，聆听音乐前后存取耳机就会变得很麻烦。您只需将抗缠结滑块朝听筒方向滑动，即可将两个听筒整洁地保持在一起，将线缆缠结的可能性降到最小。

      低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色

      低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音

      具有可调节软质耳挂的手柄

      这些柔软的耳挂可以轻松调整，只需向上或向下滑动耳挂的内部橡胶部件即可。即便是在戴着耳塞时也能调整，因此在任何情况下都可以确保佩戴舒适、稳固。

      在活动时也能将其舒服地挂在耳边

      无论您是在户外跑步、骑自行车消遣还是参加任何动感十足的娱乐活动，这种耳机都可以舒服地固定在您的耳朵上。

      持久耐用的构造延长了产品的使用寿命

      由于在设计时就考虑到它的粗暴使用，而且采用结实的材料制成，所以产品非常耐用。

      适合麦克风的线缆长度

      该系列耳机的线缆长度是经过专门设计的，能够优化麦克风从耳机插孔接收到的声音。与耳机连接器结合起来，它还能优化该系列耳机的总体线缆长度。有了耳机连接器，您就可以对手机使用标准耳机（不带麦克风，带 3.5 毫米标准耳机插头）。标准耳机往往随手机提供，但也可单独购买。飞利浦 SHH1XXX 耳机连接器支持大多数品牌的手机。它还能优化耳机到手机的总体线缆长度。

      技术规格

      • 声音

        磁铁型
        钕制
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        音圈
        频率响应
        12 - 23 500  赫兹
        最大输入功率
        50  mW
        灵敏度
        105  分贝
        扬声器直径
        13.5  毫米
        类型
        动态
        阻抗
        16  欧姆

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        0.3 米 + 1 米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀铬
        线缆类型
        OFC

      • 内箱

        EAN
        87 12581 49168 0
        用户包装数量
        6
        总重
        0.426  千克
        高度
        17.5  厘米
        长度
        20.4  厘米
        净重
        0.093  千克
        自重
        0.333  千克
        宽度
        11.1  厘米

      • 外箱

        EAN
        87 12581 49167 3
        用户包装数量
        48
        总重
        4.048  千克
        高度
        39  厘米
        长度
        44  厘米
        净重
        0.744  千克
        自重
        3.304  千克
        宽度
        24.8  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        3.2  厘米
        高度
        18  厘米
        宽度
        10.2  厘米
        EAN
        87 12581 49166 6
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装
        总重
        0.0555  千克
        净重
        0.0155  千克
        自重
        0.04  千克

      • 附件

        延长线
        1  米

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品