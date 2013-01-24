手机也能呈现震撼低音
该系列可调节耳挂耳机具有气垫耳塞，在运动时使用极为舒适，其低音孔直通耳内，因而可带来震撼的低音效果。并且，其音效和线缆长度均是专为用于手机而设计。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
手机也能呈现震撼低音
该系列可调节耳挂耳机具有气垫耳塞，在运动时使用极为舒适，其低音孔直通耳内，因而可带来震撼的低音效果。并且，其音效和线缆长度均是专为用于手机而设计。
手机也能呈现震撼低音
该系列可调节耳挂耳机具有气垫耳塞，在运动时使用极为舒适，其低音孔直通耳内，因而可带来震撼的低音效果。并且，其音效和线缆长度均是专为用于手机而设计。
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手机也能呈现震撼低音
该系列可调节耳挂耳机具有气垫耳塞，在运动时使用极为舒适，其低音孔直通耳内，因而可带来震撼的低音效果。并且，其音效和线缆长度均是专为用于手机而设计。
存放耳机时，如果未妥善放好，线缆就可能发生缠结。这样，聆听音乐前后存取耳机就会变得很麻烦。您只需将抗缠结滑块朝听筒方向滑动，即可将两个听筒整洁地保持在一起，将线缆缠结的可能性降到最小。
低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音
这些柔软的耳挂可以轻松调整，只需向上或向下滑动耳挂的内部橡胶部件即可。即便是在戴着耳塞时也能调整，因此在任何情况下都可以确保佩戴舒适、稳固。
无论您是在户外跑步、骑自行车消遣还是参加任何动感十足的娱乐活动，这种耳机都可以舒服地固定在您的耳朵上。
由于在设计时就考虑到它的粗暴使用，而且采用结实的材料制成，所以产品非常耐用。
该系列耳机的线缆长度是经过专门设计的，能够优化麦克风从耳机插孔接收到的声音。与耳机连接器结合起来，它还能优化该系列耳机的总体线缆长度。有了耳机连接器，您就可以对手机使用标准耳机（不带麦克风，带 3.5 毫米标准耳机插头）。标准耳机往往随手机提供，但也可单独购买。飞利浦 SHH1XXX 耳机连接器支持大多数品牌的手机。它还能优化耳机到手机的总体线缆长度。
声音
连接
内箱
外箱
包装尺寸
附件