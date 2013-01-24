包装盒中的其他物品
- she9550 3 种尺寸的耳罩
- 其他 3.5 毫米接口
音效精准
带来深沉洁净的低音和精准音效的耳机。集成式麦克风让您的声音活灵活现。线控遥控器可控制音量和通话，带来更多方便。特别适合长时间的音乐聆听和会话。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
音效精准
带来深沉洁净的低音和精准音效的耳机。集成式麦克风让您的声音活灵活现。线控遥控器可控制音量和通话，带来更多方便。特别适合长时间的音乐聆听和会话。
音效精准
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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
音效精准
带来深沉洁净的低音和精准音效的耳机。集成式麦克风让您的声音活灵活现。线控遥控器可控制音量和通话，带来更多方便。特别适合长时间的音乐聆听和会话。
需要调整音量？接听或拒绝来电？线控装置具有音量和通话控制功能，通过此耳机控件，一切唾手可得！
弯曲式原声导管根据人耳的曲率设计而成，因此可将扬声器发出的声波准确地导入耳鼓，从而实现高清晰播放
您再也不必在嘈杂的地方调大音量。原声导管和密封性极好的耳塞可以显著断绝背景噪音，从而可在音量较低时提供相同的高品质音效并能延长电池使用寿命。
根据人耳解剖学得出的弯曲式原声导管模型 15 度微斜卓越设计令耳塞自然贴合，带给您一流的舒适感，
可互换耳罩具有三种不同尺寸（小、中和大），确保完美贴合每个用户。而且它们是由超柔软硅制成，即使长时间聆听也倍感舒适。
借助软硅胶垫，耳机可以轻柔地放置在双耳内，让您配戴数小时依然舒适
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
为延长产品寿命，在耳机和线缆之间使用了软质橡胶，从而避免线缆缠结，使其不致因反复掰折而损坏。
灵敏而圆润的麦克风，让您的话音清晰呈现
3.5 毫米立体声接口，适用于 Blackberry、HTC、iPhone、LG、Motorola 和 Palm
其他 3.5 毫米立体声接口，适用于 Nokia、Sony Ericsson 和 Samsung
产品尺寸
内箱
外箱
包装尺寸
连接
便利性
声音