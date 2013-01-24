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耳塞式耳机

SHH7810/10
  • 音效精准 音效精准 音效精准
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    耳塞式耳机

    SHH7810/10

    音效精准

    带来深沉洁净的低音和精准音效的耳机。集成式麦克风让您的声音活灵活现。线控遥控器可控制音量和通话，带来更多方便。特别适合长时间的音乐聆听和会话。

    耳塞式耳机

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      灵敏而圆润的麦克风，让您的话音清晰呈现

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      3.5 毫米插头，适用于 Blackberry、HTC、iPhone、LG、Motorola 和 Palm

      3.5 毫米立体声接口，适用于 Blackberry、HTC、iPhone、LG、Motorola 和 Palm

      其他 3.5 毫米接口，适用于 Nokia、Sony Ericsson 和 Samsung

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      技术规格

      • 产品尺寸

        宽度
        6.5  厘米
        高度
        6.5  厘米
        厚度
        5  厘米
        重量
        0.045  千克

      • 内箱

        EAN
        87 12581 55528 3
        总重
        0.277  千克
        高度
        10.4  厘米
        长度
        18.5  厘米
        净重
        0.135  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        0.142  千克
        宽度
        10.5  厘米

      • 外箱

        EAN
        87 12581 55527 6
        总重
        2.563  千克
        高度
        25  厘米
        长度
        39.2  厘米
        净重
        1.080  千克
        用户包装数量
        24
        自重
        1.483  千克
        宽度
        23.2  厘米

      • 包装尺寸

        货架摆放类型
        样品
        随附产品数量
        1
        包装类型
        样品
        厚度
        3  厘米
        EAN
        69 23410 70394 8
        总重
        0.074  千克
        高度
        17.5  厘米
        净重
        0.045  千克
        自重
        0.029  千克
        宽度
        9.5  厘米

      • 连接

        线缆接口
        对称
        线缆长度
        1.2米
        连接口
        3.5 毫米立体声
        接口末端
        24k 镀金
        麦克风
        内置麦克风
        线缆类型
        FC

      • 便利性

        音量控制

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        6 - 23 500  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        50 毫瓦
        灵敏度
        96 dB
        单元直径
        8.6 毫米
        类型
        动态
        音圈
        CCAW

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • she9550 3 种尺寸的耳罩
      • 其他 3.5 毫米接口

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