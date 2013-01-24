包装盒中的其他物品
- 3 副耳塞（小、中、大）
- IPhone 插头
一流的舒适配戴和紧密贴合
无比舒适地享受手机中的美妙音乐。这款耳挂式耳机轻柔地拥抱您的耳朵，确保稳固的配戴。三种耳罩尺寸选择，确保了绝佳的密封性，从而带来高品质音效。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
一流的舒适配戴和紧密贴合
无比舒适地享受手机中的美妙音乐。这款耳挂式耳机轻柔地拥抱您的耳朵，确保稳固的配戴。三种耳罩尺寸选择，确保了绝佳的密封性，从而带来高品质音效。
一流的舒适配戴和紧密贴合
无比舒适地享受手机中的美妙音乐。这款耳挂式耳机轻柔地拥抱您的耳朵，确保稳固的配戴。三种耳罩尺寸选择，确保了绝佳的密封性，从而带来高品质音效。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
一流的舒适配戴和紧密贴合
无比舒适地享受手机中的美妙音乐。这款耳挂式耳机轻柔地拥抱您的耳朵，确保稳固的配戴。三种耳罩尺寸选择，确保了绝佳的密封性，从而带来高品质音效。
尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，一定有一对最贴合您的耳朵。
这使您在较低的音量下依然可以享受耳机的出众音质，同时获得更长的电池寿命。
在耳朵内侧紧密贴合，可抵御多余的背景噪音干扰，使您聆听心爱乐曲的效果更臻完美。这意味着耳机可以在较低的音量下同样发挥卓越音质，让您享受更长的电池寿命。
通过将低音声波直接送入耳朵营造出独特的“声乐调谐”的低音效果。使您获得梦幻般逼真的效果和环绕立体声体验。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。
橡胶耳挂配有防滑手柄，使您可以非常稳固而舒适地配戴，确保将耳机长时间保持在固定位置依然舒适。尤其适合运动时使用。
得益于这种独特的设计，无论您施加何种动作，这些耳机都将保持固定并且舒适地配戴在耳中。连接线越拉扯就越牢固。
借助延长线带来的扩展长度，您可以更自由地任意移动，无需携带音源。您还可以根据自己的特定需要定制电缆长度。
这款耳机的线缆长度经过专门设计，可最大程度地优化从耳机连接器的麦克风采集的声音。它还优化了耳机与耳机连接器的总体线缆长度。耳机连接器允许标准耳机（不具有麦克风但具有 3.5 毫米标准耳机插头）与手机配合使用。它们通常随手机提供，但是也可单独购买。飞利浦 SHH1XXX 耳机连接器适用于大多数手机品牌。它还优化了与手机之间的总体线缆长度。
这种标准电缆一端是 3.5 毫米插座，而另一端是 3.5 毫米插头，让您在使用耳机时拥有更多的自由。
音响
连接
附件
内箱
外箱
包装尺寸