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耳挂式耳机

SHH8008/97
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    耳挂式耳机

    SHH8008/97

    一流的舒适配戴和紧密贴合

    无比舒适地享受手机中的美妙音乐。这款耳挂式耳机轻柔地拥抱您的耳朵，确保稳固的配戴。三种耳罩尺寸选择，确保了绝佳的密封性，从而带来高品质音效。

    耳挂式耳机

    一流的舒适配戴和紧密贴合

    无比舒适地享受手机中的美妙音乐。这款耳挂式耳机轻柔地拥抱您的耳朵，确保稳固的配戴。三种耳罩尺寸选择，确保了绝佳的密封性，从而带来高品质音效。

    一流的舒适配戴和紧密贴合

    无比舒适地享受手机中的美妙音乐。这款耳挂式耳机轻柔地拥抱您的耳朵，确保稳固的配戴。三种耳罩尺寸选择，确保了绝佳的密封性，从而带来高品质音效。

    耳挂式耳机

    一流的舒适配戴和紧密贴合

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      尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，一定有一对最贴合您的耳朵。

      超小型高效驱动器带给您最大的舒适度和完美音质

      这使您在较低的音量下依然可以享受耳机的出众音质，同时获得更长的电池寿命。

      被动噪音隔离使您以更低的音量获得更佳的音效

      在耳朵内侧紧密贴合，可抵御多余的背景噪音干扰，使您聆听心爱乐曲的效果更臻完美。这意味着耳机可以在较低的音量下同样发挥卓越音质，让您享受更长的电池寿命。

      涡流式低音给您深邃而动感的低音享受

      通过将低音声波直接送入耳朵营造出独特的“声乐调谐”的低音效果。使您获得梦幻般逼真的效果和环绕立体声体验。

      钕磁铁可增强低音效果和敏感度

      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

      24k 镀金插头可使连接异常稳固

      使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。

      柔韧的橡胶耳挂使您可以舒适而稳固地配戴

      橡胶耳挂配有防滑手柄，使您可以非常稳固而舒适地配戴，确保将耳机长时间保持在固定位置依然舒适。尤其适合运动时使用。

      抗拖拉设计增强了固定性

      得益于这种独特的设计，无论您施加何种动作，这些耳机都将保持固定并且舒适地配戴在耳中。连接线越拉扯就越牢固。

      延长线可根据您的便利提供扩展电缆长度。

      借助延长线带来的扩展长度，您可以更自由地任意移动，无需携带音源。您还可以根据自己的特定需要定制电缆长度。

      适合麦克风的线缆长度

      这款耳机的线缆长度经过专门设计，可最大程度地优化从耳机连接器的麦克风采集的声音。它还优化了耳机与耳机连接器的总体线缆长度。耳机连接器允许标准耳机（不具有麦克风但具有 3.5 毫米标准耳机插头）与手机配合使用。它们通常随手机提供，但是也可单独购买。飞利浦 SHH1XXX 耳机连接器适用于大多数手机品牌。它还优化了与手机之间的总体线缆长度。

      分开电缆使得遥控连接非常方便

      这种标准电缆一端是 3.5 毫米插座，而另一端是 3.5 毫米插头，让您在使用耳机时拥有更多的自由。

      技术规格

      • 音响

        原声系统
        打开
        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        6 - 23 500  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        最大输入功率
        50 mW
        灵敏度
        100 dB
        扬声器直径
        15 毫米
        类型
        动态

      • 连接

        电缆接口
        两边平行、对称
        电缆长度
        0.35 米 + 1 米
        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        24k 镀金
        电缆类型
        OFC

      • 附件

        延长线

      • 内箱

        高度
        24.5  厘米
        长度
        21.5  厘米
        宽度
        11.5  厘米
        净重
        0.59  千克
        自重
        0.47  千克
        净重
        0.12  千克

      • 外箱

        高度
        53  厘米
        长度
        46.5  厘米
        宽度
        26.5  厘米
        自重
        5.24  千克
        净重
        0.96  千克
        净重
        6.2  千克

      • 包装尺寸

        高度
        22.3  厘米
        厚度
        3.1  厘米
        宽度
        10.3  厘米
        净重
        0.07  千克
        自重
        0.05  千克
        净重
        0.02  千克

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 3 副耳塞（小、中、大）
      • IPhone 插头

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