适合麦克风的线缆长度

这款耳机的线缆长度经过专门设计，可最大程度地优化从耳机连接器的麦克风采集的声音。它还优化了耳机与耳机连接器的总体线缆长度。耳机连接器允许标准耳机（不具有麦克风但具有 3.5 毫米标准耳机插头）与手机配合使用。它们通常随手机提供，但是也可单独购买。飞利浦 SHH1XXX 耳机连接器适用于大多数手机品牌。它还优化了与手机之间的总体线缆长度。