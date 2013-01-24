适合麦克风的线缆长度

该系列耳机的线缆长度是经过专门设计的，能够优化麦克风从耳机插孔接收到的声音。与耳机连接器结合起来，它还能优化该系列耳机的总体线缆长度。有了耳机连接器，您就可以对手机使用标准耳机（不带麦克风，带 3.5 毫米标准耳机插头）。标准耳机往往随手机提供，但也可单独购买。飞利浦 SHH1XXX 耳机连接器支持大多数品牌的手机。它还能优化耳机到手机的总体线缆长度。