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- 延长线
- SHH8608 软袋
音质通透
音质通透，清晰的高音、浑厚的低音和绝佳隔音效果让您沉醉其中。由高强度聚合体制成的头带非常灵活，不会折断。其带软垫的自调节内带戴在头上既稳固又舒适。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
音质通透
音质通透，清晰的高音、浑厚的低音和绝佳隔音效果让您沉醉其中。由高强度聚合体制成的头带非常灵活，不会折断。其带软垫的自调节内带戴在头上既稳固又舒适。
音质通透
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音质通透
音质通透，清晰的高音、浑厚的低音和绝佳隔音效果让您沉醉其中。由高强度聚合体制成的头带非常灵活，不会折断。其带软垫的自调节内带戴在头上既稳固又舒适。
低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音
通常，户外佩戴的耳机要通过滑动伸缩式头带来调节定位。由于每次佩戴都必须重新调节，您可能会觉得很麻烦。凭借灵活的自调节内部头带，该系列耳机让您可以更轻松、更便捷地欣赏音乐。佩戴时，它将根据您的头部形状和大小进行自我调节。
户外型耳机必须坚实耐用，经得起户外使用的折腾和损耗。然而，坚固的材料佩带起来又大多缺乏舒适感。该款头带采用业内的高强度聚合材料，既有较强的耐用性，又有充分的灵活性来保证上佳的舒适感。即使您扭转该耳机，它也不会断裂或变形。
该系列耳机的线缆长度是经过专门设计的，能够优化麦克风从耳机插孔接收到的声音。与耳机连接器结合起来，它还能优化该系列耳机的总体线缆长度。有了耳机连接器，您就可以对手机使用标准耳机（不带麦克风，带 3.5 毫米标准耳机插头）。标准耳机往往随手机提供，但也可单独购买。飞利浦 SHH1XXX 耳机连接器支持大多数品牌的手机。它还能优化耳机到手机的总体线缆长度。
您再也不必在嘈杂的地方调大音量。原声导管和密封性极好的耳塞可以显著断绝背景噪音，从而可在音量较低时提供相同的高品质音效并能延长电池使用寿命。
电缆便利地仅连接到一侧，大大减少电缆混乱，并且便于在存放时收线。
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