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头带式耳机

SHH8608/00
  • 音质通透 音质通透 音质通透
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    头带式耳机

    SHH8608/00

    音质通透

    音质通透，清晰的高音、浑厚的低音和绝佳隔音效果让您沉醉其中。由高强度聚合体制成的头带非常灵活，不会折断。其带软垫的自调节内带戴在头上既稳固又舒适。

    头带式耳机

    音质通透

    音质通透，清晰的高音、浑厚的低音和绝佳隔音效果让您沉醉其中。由高强度聚合体制成的头带非常灵活，不会折断。其带软垫的自调节内带戴在头上既稳固又舒适。

    音质通透

    音质通透，清晰的高音、浑厚的低音和绝佳隔音效果让您沉醉其中。由高强度聚合体制成的头带非常灵活，不会折断。其带软垫的自调节内带戴在头上既稳固又舒适。

    头带式耳机

    音质通透

    音质通透，清晰的高音、浑厚的低音和绝佳隔音效果让您沉醉其中。由高强度聚合体制成的头带非常灵活，不会折断。其带软垫的自调节内带戴在头上既稳固又舒适。

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      低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色

      低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音

      自调节内部头带

      通常，户外佩戴的耳机要通过滑动伸缩式头带来调节定位。由于每次佩戴都必须重新调节，您可能会觉得很麻烦。凭借灵活的自调节内部头带，该系列耳机让您可以更轻松、更便捷地欣赏音乐。佩戴时，它将根据您的头部形状和大小进行自我调节。

      灵活耐用的头带

      户外型耳机必须坚实耐用，经得起户外使用的折腾和损耗。然而，坚固的材料佩带起来又大多缺乏舒适感。该款头带采用业内的高强度聚合材料，既有较强的耐用性，又有充分的灵活性来保证上佳的舒适感。即使您扭转该耳机，它也不会断裂或变形。

      适合麦克风的线缆长度

      该系列耳机的线缆长度是经过专门设计的，能够优化麦克风从耳机插孔接收到的声音。与耳机连接器结合起来，它还能优化该系列耳机的总体线缆长度。有了耳机连接器，您就可以对手机使用标准耳机（不带麦克风，带 3.5 毫米标准耳机插头）。标准耳机往往随手机提供，但也可单独购买。飞利浦 SHH1XXX 耳机连接器支持大多数品牌的手机。它还能优化耳机到手机的总体线缆长度。

      卓越的噪音隔离可确保在音量较低时获得高品质音效

      您再也不必在嘈杂的地方调大音量。原声导管和密封性极好的耳塞可以显著断绝背景噪音，从而可在音量较低时提供相同的高品质音效并能延长电池使用寿命。

      单侧电缆可以减少电缆混乱并增加舒适感

      电缆便利地仅连接到一侧，大大减少电缆混乱，并且便于在存放时收线。

      技术规格

      • 声音

        扬声器直径
        40  毫米
        频率响应
        8 - 23 500  赫兹
        原声系统
        已关闭
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        40  mW
        灵敏度
        103  分贝

      • 连接

        线缆长度
        0.3 米 + 1 米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀金
        线缆类型
        OFC
        线缆接口
        单面

      • 附件

        延长线
        1  米
        随附
        保护袋

      • 包装尺寸

        高度
        21.5  厘米
        宽度
        20  厘米
        厚度
        8.5  厘米
        净重
        0.158  千克
        总重
        0.31  千克
        自重
        0.152  千克
        EAN
        87 12581 48150 6
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装

      • 外箱

        长度
        56.6  厘米
        宽度
        44  厘米
        高度
        24.2  厘米
        净重
        1.896  千克
        总重
        5.98  千克
        自重
        4.084  千克
        EAN
        87 12581 48151 3
        用户包装数量
        12

      • 内箱

        长度
        27.5  厘米
        宽度
        21.2  厘米
        高度
        22.5  厘米
        净重
        0.474  千克
        总重
        1.23  千克
        自重
        0.756  千克
        EAN
        87 12581 48152 0
        用户包装数量
        3

      • 产品尺寸

        宽度
        18  厘米
        高度
        19.5  厘米
        厚度
        7.5  厘米
        重量
        0.15  千克

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 延长线
      • SHH8608 软袋

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