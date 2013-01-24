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带线控和麦克风的 iPhone 耳机

SHH9567/10
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    带线控和麦克风的 iPhone 耳机

    SHH9567/10

    震撼的音效

    它提供细腻的音效和完美的隔音效果。其衬垫和自调节式内置头带舒适地抱住您的头部。另有集成的麦克风、音量和音轨控制装置，让您轻松操控您的 iPhone、iPod 和 iPad。 查看所有优势

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      震撼的音效

      适用于 iPhone、iPod 和 iPad

      • 耳罩式
      • 黑色
      隔音超柔耳垫

      隔音超柔耳垫

      豪华的超柔耳垫，让您持久配戴耳机也不会有任何不适。

      耐用的软质耳挂使得连接非常灵活

      耐用的软质耳挂使得连接非常灵活

      柔软、灵活的部分可保护电线连接不受损坏，否则经过多次扭曲后，电线的损伤将不可避免。

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      40 毫米喇叭驱动单元可确保传输的声音不会失真

      40 毫米喇叭驱动单元由合成的聚脂薄膜材料构成，具有高度的敏感性，可确保输出的声音不会失真。

      在不使用耳机时可用便携袋来保护耳机

      使用此柔软的便携袋不仅可以存放您的耳机，而且可以避免存放时缆线缠绕。

      贴合型设计可以将环境噪音阻挡在外

      您周围的声音将被完全阻隔在外，同时，耳机发出的声音被保留在密封仓内，保证了完美的音质。这使耳机极为适合在现场音乐会或录音期间用于监听。

      自调节内部头带

      通常，户外佩戴的耳机要通过滑动伸缩式头带来调节定位。由于每次佩戴都必须重新调节，您可能会觉得很麻烦。凭借灵活的自调节内部头带，该系列耳机让您可以更轻松、更便捷地欣赏音乐。佩戴时，它将根据您的头部形状和大小进行自我调节。

      带麦克风、音量和控件的线控装置

      想要跳过一个曲目？更改音量？接听或拒绝来电？还是录制语音？线控装置具有灵敏的麦克风和音量控件，以及呼叫和跳跃功能。它还能激活语音控制。使用这款耳机，一切控制都变得简单便捷，无需将 iPhone 或 iPod 保持在方便操控的位置，更无解锁屏幕之麻烦。

      技术规格

      • 产品尺寸

        宽度
        14  厘米
        高度
        19.2  厘米
        厚度
        5.6  厘米
        重量
        0.15  千克

      • 连接

        线缆接口
        单边线缆
        线缆长度
        1.2米
        兼容于：
        iPad、iPhone 3GS、iPod nano（第 4 和第 5 代）、iPod shuffle（第 3 代）、iPod touch（第 2 代）、iPod classic 120GB/160 GB（您的设备可能需要最新的软件支持）
        连接口
        3.5 毫米立体声耳机
        接口末端
        24k 镀金
        麦克风
        内置麦克风
        线缆类型
        OFC

      • 便利性

        音量控制

      • 声音

        原声系统
        半开式
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        12 - 24 000  赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        50 毫瓦
        灵敏度
        105 分贝
        单元直径
        40 毫米
        类型
        动态
        音圈
        CCAW

      • 外箱

        EAN
        87 12581 55707 2
        总重
        1.645  千克
        高度
        25  厘米
        长度
        29  厘米
        净重
        0.45  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        1.195  千克
        宽度
        21.8  厘米

      • 包装尺寸

        货架摆放类型
        样品
        厚度
        7.5  厘米
        EAN
        69 23410 70473 0
        总重
        0.445  千克
        高度
        20  厘米
        净重
        0.15  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        样品
        自重
        0.295  千克
        宽度
        19.5  厘米

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