如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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豪华的超柔耳垫，让您持久配戴耳机也不会有任何不适。
柔软、灵活的部分可保护电线连接不受损坏，否则经过多次扭曲后，电线的损伤将不可避免。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
40 毫米喇叭驱动单元由合成的聚脂薄膜材料构成，具有高度的敏感性，可确保输出的声音不会失真。
使用此柔软的便携袋不仅可以存放您的耳机，而且可以避免存放时缆线缠绕。
您周围的声音将被完全阻隔在外，同时，耳机发出的声音被保留在密封仓内，保证了完美的音质。这使耳机极为适合在现场音乐会或录音期间用于监听。
通常，户外佩戴的耳机要通过滑动伸缩式头带来调节定位。由于每次佩戴都必须重新调节，您可能会觉得很麻烦。凭借灵活的自调节内部头带，该系列耳机让您可以更轻松、更便捷地欣赏音乐。佩戴时，它将根据您的头部形状和大小进行自我调节。
想要跳过一个曲目？更改音量？接听或拒绝来电？还是录制语音？线控装置具有灵敏的麦克风和音量控件，以及呼叫和跳跃功能。它还能激活语音控制。使用这款耳机，一切控制都变得简单便捷，无需将 iPhone 或 iPod 保持在方便操控的位置，更无解锁屏幕之麻烦。
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