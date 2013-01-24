包装盒中的其他物品
- she9550 3 种尺寸的耳罩
- 外壳
- iPhone 线控式麦克风和音量控制
- iPhone 耳机快速入门指南
至尊级舒适感
凭借柔软的凝胶衬垫扬声器外套和贴合耳道结构的设计，该耳机必将成为您的完美搭档。利用带音量控制功能的集成式线控装置，轻松遥控 iPhone。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
至尊级舒适感
凭借柔软的凝胶衬垫扬声器外套和贴合耳道结构的设计，该耳机必将成为您的完美搭档。利用带音量控制功能的集成式线控装置，轻松遥控 iPhone。
至尊级舒适感
凭借柔软的凝胶衬垫扬声器外套和贴合耳道结构的设计，该耳机必将成为您的完美搭档。利用带音量控制功能的集成式线控装置，轻松遥控 iPhone。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
至尊级舒适感
凭借柔软的凝胶衬垫扬声器外套和贴合耳道结构的设计，该耳机必将成为您的完美搭档。利用带音量控制功能的集成式线控装置，轻松遥控 iPhone。
想要跳过一个曲目？更改音量？接听或拒绝来电？还是录制语音？线控装置具有灵敏的麦克风和音量控件，以及呼叫和跳跃功能。它还能激活语音控制。使用这款耳机，一切控制都变得简单便捷，无需将 iPhone 或 iPod 保持在方便操控的位置，更无解锁屏幕之麻烦。
此耳机包裹在凝胶外套之中，专为实现卓越的舒适感而设计。柔软的外套轻柔贴合外耳形状，使这款耳机成为您的新宠。
采用人体工程学设计，将精确的音效直接传送到耳朵。卓越的密封效果可抵挡噪音的侵入，让您沉醉在清晰纯净的音乐与通话体验之中。
您再也不必在嘈杂的地方调大音量。原声导管和密封性极好的耳塞可以显著断绝背景噪音，从而可在音量较低时提供相同的高品质音效并能延长电池使用寿命。
使用便携盒是在不用时保护耳机和避免缆线缠绕的最佳方法。
声音
连接
便利性
内箱
外箱
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