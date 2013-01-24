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带线控和麦克风的 iPhone 耳机

SHH9756/00
  • 至尊级舒适感 至尊级舒适感 至尊级舒适感
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    Made for iPod

    带线控和麦克风的 iPhone 耳机

    SHH9756/00

    至尊级舒适感

    凭借柔软的凝胶衬垫扬声器外套和贴合耳道结构的设计，该耳机必将成为您的完美搭档。利用带音量控制功能的集成式线控装置，轻松遥控 iPhone。

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    至尊级舒适感

    凭借柔软的凝胶衬垫扬声器外套和贴合耳道结构的设计，该耳机必将成为您的完美搭档。利用带音量控制功能的集成式线控装置，轻松遥控 iPhone。

    至尊级舒适感

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      至尊级舒适感

      iPhone 专用

      带麦克风、音量和控件的线控装置

      想要跳过一个曲目？更改音量？接听或拒绝来电？还是录制语音？线控装置具有灵敏的麦克风和音量控件，以及呼叫和跳跃功能。它还能激活语音控制。使用这款耳机，一切控制都变得简单便捷，无需将 iPhone 或 iPod 保持在方便操控的位置，更无解锁屏幕之麻烦。

      凝胶外表面带来至尊级舒适感

      此耳机包裹在凝胶外套之中，专为实现卓越的舒适感而设计。柔软的外套轻柔贴合外耳形状，使这款耳机成为您的新宠。

      精确的音效

      采用人体工程学设计，将精确的音效直接传送到耳朵。卓越的密封效果可抵挡噪音的侵入，让您沉醉在清晰纯净的音乐与通话体验之中。

      卓越的噪音隔离可确保在音量较低时获得高品质音效

      您再也不必在嘈杂的地方调大音量。原声导管和密封性极好的耳塞可以显著断绝背景噪音，从而可在音量较低时提供相同的高品质音效并能延长电池使用寿命。

      在不使用耳机时可用便携盒来保护耳机

      使用便携盒是在不用时保护耳机和避免缆线缠绕的最佳方法。

      技术规格

      • 声音

        频率响应
        5 - 23 500  赫兹
        单元直径
        8.6 毫米
        原声系统
        开放式
        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        阻抗
        16 欧姆
        最大输入功率
        50 毫瓦
        灵敏度
        103 分贝
        类型
        动态

      • 连接

        线缆长度
        1.2米
        连接口
        3.5 毫米插头（4 孔），用于 iPhone / iPod
        接口末端
        24k 镀金
        线缆类型
        OFC
        兼容于：
        iPhone 3GS、iPod touch 第 2 代、iPod classic 120GB、iPod nano 第 4 代 (video)（您的 iPhone 或 iPod 可能需要最新软件来支持麦克风和音量控件）。

      • 便利性

        音量控制

      • 内箱

        EAN
        87 12581 50093 1
        用户包装数量
        6
        高度
        16.8  厘米
        宽度
        10.5  厘米
        长度
        26  厘米
        总重
        0.628  千克
        净重
        0.0744  千克
        自重
        0.5536  千克

      • 外箱

        EAN
        87 12581 50089 4
        用户包装数量
        96
        高度
        35.8  厘米
        宽度
        43.5  厘米
        长度
        53.5  厘米
        总重
        11  千克
        净重
        1.1904  千克
        自重
        9.8096  千克

      • 包装尺寸

        EAN
        87 12581 50085 6
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装
        高度
        17.2  厘米
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        4  厘米
        总重
        0.093  千克
        净重
        0.0124  千克
        自重
        0.0806  千克

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • she9550 3 种尺寸的耳罩
      • 外壳
      • iPhone 线控式麦克风和音量控制
      • iPhone 耳机快速入门指南

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