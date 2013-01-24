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轻盈的耳机

SHL1600/10
  • 空气般轻盈 空气般轻盈 空气般轻盈
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    轻盈的耳机

    SHL1600/10

    空气般轻盈

    无缝的轻盈耳带，配搭软垫耳罩，让您感觉如此舒适，佩戴感觉无物。耳罩也可旋转平放。

    轻盈的耳机

    空气般轻盈

    无缝的轻盈耳带，配搭软垫耳罩，让您感觉如此舒适，佩戴感觉无物。耳罩也可旋转平放。

    空气般轻盈

    无缝的轻盈耳带，配搭软垫耳罩，让您感觉如此舒适，佩戴感觉无物。耳罩也可旋转平放。

    轻盈的耳机

    空气般轻盈

    无缝的轻盈耳带，配搭软垫耳罩，让您感觉如此舒适，佩戴感觉无物。耳罩也可旋转平放。

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      配戴纤细、轻便的不锈钢头带，您甚至感觉不到它的存在。

      30 毫米喇叭驱动器确保音效一流

      30 毫米喇叭驱动器虽然外形小巧，携带方便舒适，但一样可以发出足够清晰震撼的音效，是您享受不失真收听效果的理想选择。

      完全软垫耳罩提供超凡舒适

      这些飞利浦耳机的整个耳罩采用软质泡沫塑料全面加垫。感觉如此舒适，您甚至感觉不到它的存在。

      平折式耳机，外出时携带非常方便

      耳罩可以平折，因此您可以把它挂到脖子上，存放也更容易。

      简约的头带可全面调节，佩戴舒适贴合

      头带设计虽简，却可全面调节，始终贴合每一个头形。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        开放
        磁铁型
        钕制
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        音圈
        频率响应
        40 - 20 000  赫兹
        阻抗
        32  欧姆
        最大输入功率
        30  mW
        灵敏度
        102  分贝
        扬声器直径
        30  毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2 米 + 1.8 米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀金
        线缆类型

      • 外箱

        总重
        0.9708  千克
        高度
        23.2  厘米
        长度
        24  厘米
        净重
        0.28122  千克
        自重
        0.68958  千克
        宽度
        16.8  厘米
        EAN
        87 12581 52341 1
        用户包装数量
        6

      • 包装尺寸

        厚度
        3  厘米
        总重
        0.12144  千克
        高度
        22.2  厘米
        净重
        0.04687  千克
        自重
        0.07457  千克
        宽度
        19.7  厘米
        EAN
        87 12581 52340 4
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装

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