空气般轻盈
无缝的轻盈耳带，配搭软垫耳罩，让您感觉如此舒适，佩戴感觉无物。耳罩也可旋转平放。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
空气般轻盈
无缝的轻盈耳带，配搭软垫耳罩，让您感觉如此舒适，佩戴感觉无物。耳罩也可旋转平放。
空气般轻盈
无缝的轻盈耳带，配搭软垫耳罩，让您感觉如此舒适，佩戴感觉无物。耳罩也可旋转平放。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
空气般轻盈
无缝的轻盈耳带，配搭软垫耳罩，让您感觉如此舒适，佩戴感觉无物。耳罩也可旋转平放。
配戴纤细、轻便的不锈钢头带，您甚至感觉不到它的存在。
30 毫米喇叭驱动器虽然外形小巧，携带方便舒适，但一样可以发出足够清晰震撼的音效，是您享受不失真收听效果的理想选择。
这些飞利浦耳机的整个耳罩采用软质泡沫塑料全面加垫。感觉如此舒适，您甚至感觉不到它的存在。
耳罩可以平折，因此您可以把它挂到脖子上，存放也更容易。
头带设计虽简，却可全面调节，始终贴合每一个头形。
声音
连接
外箱
包装尺寸