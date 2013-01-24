直径为 85 毫米的柔软耳垫，带给您持久舒适度

无论您身处何地，都可以沉醉在美妙的音乐中。直径为 85 毫米的柔软耳垫可使耳朵和外界环境实现完美密封，带来卓越的噪音隔离效果，同时还可以增强低音。无论您是在热闹的聚会上制作混合曲目，或只是在上下班往返中享受您喜爱的音乐，耳罩软垫都能确保为您带来至佳的音乐效果。