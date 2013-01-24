动感十足的浑厚低音
随时获得引人入胜的音乐。SHL3105 具有 40 毫米钕制驱动器，带来深沉饱满的低音。配备 1500 毫瓦功率，使耳机在高音量时也不会失真。每个耳罩可旋转 165 度，便于监听。 查看所有优势
动感十足的浑厚低音
随时获得引人入胜的音乐。SHL3105 具有 40 毫米钕制驱动器，带来深沉饱满的低音。配备 1500 毫瓦功率，使耳机在高音量时也不会失真。每个耳罩可旋转 165 度，便于监听。 查看所有优势
动感十足的浑厚低音
随时获得引人入胜的音乐。SHL3105 具有 40 毫米钕制驱动器，带来深沉饱满的低音。配备 1500 毫瓦功率，使耳机在高音量时也不会失真。每个耳罩可旋转 165 度，便于监听。 查看所有优势
动感十足的浑厚低音
随时获得引人入胜的音乐。SHL3105 具有 40 毫米钕制驱动器，带来深沉饱满的低音。配备 1500 毫瓦功率，使耳机在高音量时也不会失真。每个耳罩可旋转 165 度，便于监听。 查看所有优势
钕制驱动器具有可带来清脆高音的出色频率响应，并且可轻松增强和定义低音。声音分离也极为清晰，可使您在适当的时候精准地听到每个音符，以专业听觉揣摩混音的精髓，或让您在外出时沉醉在喜爱的音乐中。
这些耳机的耳塞在设计上考虑到了专业 DJ，每个耳塞都可实现 165° 旋转，便于在曲目混音时进行单耳聆听。另外，当需要临时关注外界声音时，还可以有效旋转，实现更随意的聆听。
DJ 监听式耳机可以折叠，便于携带和存放，可在外出时为您带来绝佳的体验。精巧设计和精选组件（如精心设计的绞链）使耳机部件易于操控。SHL3100 采用平折设计，而更高端的 SHL3200 和 3300 机身可折叠，更为紧凑。
无论您身处何地，都可以沉醉在美妙的音乐中。直径为 85 毫米的柔软耳垫可使耳朵和外界环境实现完美密封，带来卓越的噪音隔离效果，同时还可以增强低音。无论您是在热闹的聚会上制作混合曲目，或只是在上下班往返中享受您喜爱的音乐，耳罩软垫都能确保为您带来至佳的音乐效果。
耳机的一切都关乎舒适度，从人体工程学设计到轻便的结构和优质材料的使用。即使持久使用，依然能带来卓越的舒适度，让您尽享音乐的无限畅快。
1.2 米长的线缆方便新 DJ 外出携带设备。现在您可以随处进行曲目混音，举办聚会。
高功率处理可为您提供高性能 - 无论何种音量和声源。您可以从 MP3 播放器、智能手机、家庭音频设备和调音台中聆听所有音乐。即使是在高音量或高音频输入功率下，也可提供清晰、无失真的声音。
可逆的耳机结构可用于单耳监听
这些耳机经过精心设计，可实现超强的稳定性和卓越的性能，绝对可为您带来所需的音乐体验。线缆系统专为经受强力拉拽和反复弯曲而设计，这些压力远高于日常生活中遇到的压力。为此，所有线缆设计均经受 8,000 次弯曲的严格测试。
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