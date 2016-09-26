Flite
带麦克风的耳机 SHL4805DC/00
Flite 带麦克风的耳机 SHL4805DC/00
超轻，强劲音效。
隆重推介以简约设计搭配精细金属表面的飞利浦 Flite Everlite 耳机。音效清晰，全天使用也倍感舒适，必要时还可以紧凑折叠或平折。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥399.00
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超轻，强劲音效。
隆重推介以简约设计搭配精细金属表面的飞利浦 Flite Everlite 耳机。音效清晰，全天使用也倍感舒适，必要时还可以紧凑折叠或平折。 查看所有优势
超轻，强劲音效。
抗重力耳机
- 32 毫米驱动器/封闭式
- 耳罩式
- 柔软耳垫
- 紧凑可折叠
32 毫米高功率扬声器驱动器，实现清晰音质
32 毫米高功率倾角驱动器，可再现清晰通透的音效和深沉、饱满的低音效果。
平折和紧凑折叠，便于携带
平折和紧凑折叠，便于携带。
柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适
柔软耳垫和倾角驱动器，长时间佩戴仍倍感舒适。
通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣
方便易用的遥控器，只需轻按一下按钮，便可以播放/暂停播放曲目和接听电话。
超轻便和超薄设计
超轻便和超薄设计，确保外出时的极致舒适感。
扁平线缆设计，无缠绕，轻松享受音乐
扁平线缆让耳机保持无缠绕，而增加的减压口则可确保线缆的耐用性。
精致金属表面
超薄设计的头带和椭圆形金属耳罩，打造独特的丝般顺滑表面。
技术规格
-
声音
- 原声系统
-
封闭式
- 单元直径
-
32 毫米
- 隔音膜
-
Mylar 聚酯锥形
- 阻抗
-
32 欧姆
- 磁铁型
-
钕制
- 音圈
-
铜制
- 频率响应
-
9 - 24·000
赫兹
- 最大输入功率
-
40 毫瓦
- 灵敏度
-
103 分贝
-
连接
- 线缆接口
-
双面
- 线缆长度
-
1.2米
- 连接口
-
3.5 毫米立体声耳机
- 接口末端
-
镀铬合金
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
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