因为对音乐的热爱
这些耳机专为您随时随地畅享音乐而设计。通过柔软的耳垫，您可以长时间聆听您最爱的曲目。出色的音质，带给您全新的聆听体验。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
因为对音乐的热爱
这些耳机专为您随时随地畅享音乐而设计。通过柔软的耳垫，您可以长时间聆听您最爱的曲目。出色的音质，带给您全新的聆听体验。
因为对音乐的热爱
这些耳机专为您随时随地畅享音乐而设计。通过柔软的耳垫，您可以长时间聆听您最爱的曲目。出色的音质，带给您全新的聆听体验。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
因为对音乐的热爱
这些耳机专为您随时随地畅享音乐而设计。通过柔软的耳垫，您可以长时间聆听您最爱的曲目。出色的音质，带给您全新的聆听体验。
耳机采用平折设计，轻松存放和携带
纤细的不锈钢头带质地虽轻却具有弹性，能够稳固地环绕您的头部，同时几乎不增加任何重量。
柔软的皮质耳垫，让您长时间聆听喜爱的曲目。
头带采用轻质材料制成
30 毫米扬声器驱动器，带来动人音效和深沉低音
柔软的耳垫，恰到好处地盖过您的耳朵，为您阻隔任何环境噪音。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
声音
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