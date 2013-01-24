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头带式耳机

SHL5500/98
  • 因为对音乐的热爱 因为对音乐的热爱 因为对音乐的热爱
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    头带式耳机

    SHL5500/98

    因为对音乐的热爱

    这些耳机专为您随时随地畅享音乐而设计。通过超柔软的耳垫和轻便的头带，您可以长时间聆听您最爱的曲目。令人赞不绝口的音质，带给您全新的聆听体验。

    头带式耳机

    因为对音乐的热爱

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      噪音隔离，再现纯正音乐

      柔软的耳垫，恰到好处地盖过您的耳朵，为您阻隔任何环境噪音。

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        打开
        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        10 - 28 000  赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        最大输入功率
        50 毫瓦
        灵敏度
        106 dB
        扬声器直径
        40 毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2 米
        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        24k 镀金
        线缆类型
        OFC

      • 附件

        适配器插头
        3.5-6.3 毫米
        延长线
        1.8 米

      • 包装尺寸

        随附产品数量
        1
        包装类型
        包装盒
        EAN
        69 23410 70557 7

      • 外箱

        EAN
        87 12581 56242 7
        用户包装数量
        3

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