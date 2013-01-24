清晰细腻的音效

源于自行车手风尚的 CitiScape Foldie，为都市时尚平添创新点缀。带上这款精明可人的耳机，追赶时尚的脚步，其通过封闭式声学系统和优质驱动器确保清晰细腻的音效和卓越的隔音效果 查看所有优势