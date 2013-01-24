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带麦克风的耳机

SHL5505YB/00
  • 清晰细腻的音效 清晰细腻的音效 清晰细腻的音效
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    带麦克风的耳机

    SHL5505YB/00

    清晰细腻的音效

    源于自行车手风尚的 CitiScape Foldie，为都市时尚平添创新点缀。带上这款精明可人的耳机，追赶时尚的脚步，其通过封闭式声学系统和优质驱动器确保清晰细腻的音效和卓越的隔音效果 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥699.00

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      技术规格

      • 声音

        原声系统
        已关闭
        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        18 - 21 700  赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        最大输入功率
        32 毫瓦
        灵敏度
        106 dB
        扬声器直径
        40 毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        单边可分离织物线缆
        线缆长度
        1.2米
        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        24k 镀金
        线缆类型
        OFC
        兼容于：
        iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia、Palm®、SAMSUNG、Sony Ericsson

      • 外箱

        总重
        0.974  千克
        GTIN
        1 69 23410 72257 1
        高度
        22.5  厘米
        长度
        25.3  厘米
        净重
        0.384  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        0.59  千克
        宽度
        19.8  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        19.5  厘米
        EAN
        69 23410 72257 4
        总重
        0.258  千克
        高度
        20  厘米
        净重
        0.128  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体
        自重
        0.13  千克
        放置架子的类型
        两种
        宽度
        9  厘米

      • 产品尺寸

        厚度
        6.8  厘米
        高度
        16.4  厘米
        重量
        0.127  千克
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