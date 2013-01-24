清晰细腻的音效
源于自行车手风尚的 CitiScape Foldie，为都市时尚平添创新点缀。带上这款精明可人的耳机，追赶时尚的脚步，其通过封闭式声学系统和优质驱动器确保清晰细腻的音效和卓越的隔音效果 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
清晰细腻的音效
源于自行车手风尚的 CitiScape Foldie，为都市时尚平添创新点缀。带上这款精明可人的耳机，追赶时尚的脚步，其通过封闭式声学系统和优质驱动器确保清晰细腻的音效和卓越的隔音效果 查看所有优势
清晰细腻的音效
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清晰细腻的音效
源于自行车手风尚的 CitiScape Foldie，为都市时尚平添创新点缀。带上这款精明可人的耳机，追赶时尚的脚步，其通过封闭式声学系统和优质驱动器确保清晰细腻的音效和卓越的隔音效果 查看所有优势
高性能 40 毫米钕制传动器可再现宽广音域，突出其出众的声音细节。享受您最爱的音乐中的每个声音细节 - 从宽阔的低音音符和温暖的中音直至晶晰透澈的高音。
您的 CitiScape 耳机具有内置麦克风，您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电。轻而易举地保持音乐连接 – 以及与对您来说最重要的人保持联络。
身处城市喧闹之中，全然不受噪音侵扰。封闭式声学贴耳式设计不让一丝声音细节逸出，让您可在享受到美妙音乐细节的同时，感受到宽广、强劲的低音。
您的耳机折叠起来十分紧凑，存储、携带轻松自如
彻底告别包内外成堆的零乱打结线缆。CitiScape 耳机的可分离抗缠结能始终摆脱缠绕和打结。现在您可以专注于最重要的事情，比如随时随地轻松畅享音乐。
受自行车布线的启发，耳罩和头带由轻便耐用的金属线相连接，确保了长时间佩戴的稳固和舒适。
受自行车车把上所包裹的织物启发，头带使用人造革纯手工打造，彰显前沿时尚。
贴耳式柔软耳垫舒适地包饶着您的耳朵轮廓，不论您的头部形状如何，都能做到尽可能完美地贴合。长时间地沉醉于音乐中，随心所欲 - 事实上，它们是如此舒适，您甚至都会忘记正戴着它们！
预倾斜式耳罩完美贴合您耳朵的自然角度，带来绝佳的声音密封效果，让您真正沉醉于音乐之中。
声音
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