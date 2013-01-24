主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

CitiScape 头带式耳机

SHL5605PP/10
  • 沉醉于清晰自然的声音之中 沉醉于清晰自然的声音之中 沉醉于清晰自然的声音之中
    -{discount-value}
  • Play Pause

    CitiScape 头带式耳机

    SHL5605PP/10

    沉醉于清晰自然的声音之中

    CitiScape 胡同耳机的灵感来源于纽约及其休闲时尚街头风格，它能让您感觉到真正的轻松自在。MusicSeal 能让您随心所欲地欣赏自己喜爱的音乐，附带柔软泡沫耳垫的轻弹簧钢将确保完美的舒适感。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥699.00
    查找相似产品

    CitiScape 头带式耳机

    沉醉于清晰自然的声音之中

    CitiScape 胡同耳机的灵感来源于纽约及其休闲时尚街头风格，它能让您感觉到真正的轻松自在。MusicSeal 能让您随心所欲地欣赏自己喜爱的音乐，附带柔软泡沫耳垫的轻弹簧钢将确保完美的舒适感。 查看所有优势

    沉醉于清晰自然的声音之中

    CitiScape 胡同耳机的灵感来源于纽约及其休闲时尚街头风格，它能让您感觉到真正的轻松自在。MusicSeal 能让您随心所欲地欣赏自己喜爱的音乐，附带柔软泡沫耳垫的轻弹簧钢将确保完美的舒适感。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥699.00
    查找相似产品

    CitiScape 头带式耳机

    沉醉于清晰自然的声音之中

    CitiScape 胡同耳机的灵感来源于纽约及其休闲时尚街头风格，它能让您感觉到真正的轻松自在。MusicSeal 能让您随心所欲地欣赏自己喜爱的音乐，附带柔软泡沫耳垫的轻弹簧钢将确保完美的舒适感。 查看所有优势

    相似产品

    See all over-ear-on-ear-headphones

      沉醉于清晰自然的声音之中

      使用 MusicSeal，随心所欲地欣赏您喜爱的音乐

      • 胡同
      • 贴耳式
      • 紫色
      使用内置麦克风，从聆听音乐切换为接听来电

      使用内置麦克风，从聆听音乐切换为接听来电

      您的 CitiScape 耳机具有内置麦克风，您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电。轻而易举地保持音乐连接 – 以及与对您来说最重要的人保持联络。

      精细调谐的 40 毫米驱动器，为您带来清澈自然的音质

      精细调谐的 40 毫米驱动器，为您带来清澈自然的音质

      令人沉醉的水晶般清澈的音质充满了自然的温暖，这得益于精细调谐的 40 毫米驱动器。精心设计的 CitiScape 耳机，以飞利浦一贯的卓越音质为保证，可再现清澈细腻而自然的音效，随时随地营造真正引人入胜的音乐享受氛围。

      MusicSeal 让您独享声声入耳的美乐

      MusicSeal 让您独享声声入耳的美乐

      不管您是在聆听吉他即兴演奏还是欣赏歌剧女主角的轻快女高音，MusicSeal 均可确保 CitiScape 耳机能让您一个人独享喜爱的音乐。凭借耳塞内的双层内壁及耳机垫和外壳之间的牢固边缘，这项创新功能可让每一个节拍尽收耳畔。同时还可防止环境噪音的渗入和干扰您的音乐享受。

      贴耳式隔音耳垫为您阻隔城市的噪音

      贴耳式隔音耳垫为您阻隔城市的噪音

      即使身处城市的嗡鸣噪音之中，使用贴耳式隔音耳垫仍可以将一切噪音抛之九霄。令人难以置信的柔软耳垫将扬声器贴附耳朵周围，令配戴持久舒适。您可以清晰辨别和享受最爱音乐中的所有声音细节。

      1.2 米扁平抗缠结线缆，无缠绕，不打结

      1.2 米扁平抗缠结线缆，无缠绕，不打结

      彻底告别包内外成堆的零乱打结线缆。CitiScape 耳机的 1.2 米扁平抗缠结线缆能始终摆脱缠绕和打结。现在您可以专注于最重要的事情，比如随时随地轻松畅享音乐。

      记忆泡沫耳垫，让您舒适地沉浸在音乐之中

      记忆泡沫耳垫，让您舒适地沉浸在音乐之中

      这些飞利浦耳机的超柔易弯曲的记忆泡沫耳垫可舒适地贴合您的耳朵轮廓，稳固形成绝佳的密封效果。不仅专为确保尽可能完美贴合（不管您的头部形状如何）而设计，而且会让您长时间沉醉在音乐享受之中。事实上，它是那么的舒服，以至于您可以忽略它的存在。

      软质纤维头带，带来随时随地的舒适聆听感受

      软质纤维头带，带来随时随地的舒适聆听感受

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        已关闭
        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        18 - 22 000  赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        最大输入功率
        30 mW
        灵敏度
        102 dB
        扬声器直径
        40 毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2米
        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        24k 镀金
        线缆类型
        OFC
        兼容于：
        iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia、Palm®、SAMSUNG、Sony Ericsson

      • 包装尺寸

        随附产品数量
        1
        EAN
        69 23410 71345 9
        厚度
        8  厘米
        总重
        0.398  千克
        高度
        20  厘米
        净重
        0.174  千克
        自重
        0.224  千克
        宽度
        19.5  厘米
        包装类型
        塑封包装
        放置架子的类型
        两种

      • 外箱

        用户包装数量
        3
        总重
        1.514  千克
        高度
        24  厘米
        长度
        26.5  厘米
        净重
        0.522  千克
        自重
        0.992  千克
        宽度
        21.5  厘米
        GTIN
        1 69 23410 71345 6

      • 产品尺寸

        厚度
        7.5  厘米
        高度
        18.5  厘米
        重量
        0.174  千克
        宽度
        17.5  厘米

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品