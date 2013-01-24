沉醉于清晰自然的声音之中
CitiScape 胡同耳机的灵感来源于纽约及其休闲时尚街头风格，它能让您感觉到真正的轻松自在。MusicSeal 能让您随心所欲地欣赏自己喜爱的音乐，附带柔软泡沫耳垫的轻弹簧钢将确保完美的舒适感。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
沉醉于清晰自然的声音之中
CitiScape 胡同耳机的灵感来源于纽约及其休闲时尚街头风格，它能让您感觉到真正的轻松自在。MusicSeal 能让您随心所欲地欣赏自己喜爱的音乐，附带柔软泡沫耳垫的轻弹簧钢将确保完美的舒适感。 查看所有优势
沉醉于清晰自然的声音之中
CitiScape 胡同耳机的灵感来源于纽约及其休闲时尚街头风格，它能让您感觉到真正的轻松自在。MusicSeal 能让您随心所欲地欣赏自己喜爱的音乐，附带柔软泡沫耳垫的轻弹簧钢将确保完美的舒适感。 查看所有优势
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沉醉于清晰自然的声音之中
CitiScape 胡同耳机的灵感来源于纽约及其休闲时尚街头风格，它能让您感觉到真正的轻松自在。MusicSeal 能让您随心所欲地欣赏自己喜爱的音乐，附带柔软泡沫耳垫的轻弹簧钢将确保完美的舒适感。 查看所有优势
您的 CitiScape 耳机具有内置麦克风，您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电。轻而易举地保持音乐连接 – 以及与对您来说最重要的人保持联络。
令人沉醉的水晶般清澈的音质充满了自然的温暖，这得益于精细调谐的 40 毫米驱动器。精心设计的 CitiScape 耳机，以飞利浦一贯的卓越音质为保证，可再现清澈细腻而自然的音效，随时随地营造真正引人入胜的音乐享受氛围。
不管您是在聆听吉他即兴演奏还是欣赏歌剧女主角的轻快女高音，MusicSeal 均可确保 CitiScape 耳机能让您一个人独享喜爱的音乐。凭借耳塞内的双层内壁及耳机垫和外壳之间的牢固边缘，这项创新功能可让每一个节拍尽收耳畔。同时还可防止环境噪音的渗入和干扰您的音乐享受。
即使身处城市的嗡鸣噪音之中，使用贴耳式隔音耳垫仍可以将一切噪音抛之九霄。令人难以置信的柔软耳垫将扬声器贴附耳朵周围，令配戴持久舒适。您可以清晰辨别和享受最爱音乐中的所有声音细节。
彻底告别包内外成堆的零乱打结线缆。CitiScape 耳机的 1.2 米扁平抗缠结线缆能始终摆脱缠绕和打结。现在您可以专注于最重要的事情，比如随时随地轻松畅享音乐。
这些飞利浦耳机的超柔易弯曲的记忆泡沫耳垫可舒适地贴合您的耳朵轮廓，稳固形成绝佳的密封效果。不仅专为确保尽可能完美贴合（不管您的头部形状如何）而设计，而且会让您长时间沉醉在音乐享受之中。事实上，它是那么的舒服，以至于您可以忽略它的存在。
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