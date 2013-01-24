40 毫米优质钕制驱动器，带来精准均衡的音效

令人沉醉的水晶般清澈的均衡音效充满了自然的温暖，这得益于精细调谐的 40 毫米驱动器。精心设计的 CitiScape 耳机，以飞利浦一贯的卓越音质为保证，可再现清澈细腻而自然的音效，随时随地营造真正引人入胜的音乐享受氛围。