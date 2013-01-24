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带麦克风的头带式耳机

SHL5705WT/00
  • 高精确的声音 高精确的声音 高精确的声音
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    带麦克风的头带式耳机

    SHL5705WT/00

    高精确的声音

    佩戴灵活酷炫的 CitiScape Frames，就像戴上最爱的太阳镜。无论身在何处，封闭式声学系统和优质驱动器都能让您欣赏到精准的音效。欣赏完音乐，只需折叠并放入精致的保护袋中即可。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥899.00

    带麦克风的头带式耳机

    高精确的声音

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      预倾斜式耳罩完美贴合您耳朵的自然角度，带来绝佳的声音密封效果，让您真正沉醉于音乐之中。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        已关闭
        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        18 - 22 500  赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        最大输入功率
        50 毫瓦
        灵敏度
        106 dB
        扬声器直径
        40 毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        单边线缆
        线缆长度
        1.2米
        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        24k 镀金
        线缆类型
        OFC
        兼容于：
        iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia、Palm®、SAMSUNG、Sony Ericsson

      • 外箱

        总重
        0.91  千克
        GTIN
        1 69 23410 72262 5
        高度
        23  厘米
        长度
        22  厘米
        净重
        0.30  千克
        用户包装数量
        2
        自重
        0.61  千克
        宽度
        13.5  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        11  厘米
        EAN
        69 23410 72262 8
        总重
        0,386  千克
        高度
        20  厘米
        净重
        0.15  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        样品
        自重
        0.236  千克
        放置架子的类型
        样品
        宽度
        9.5  厘米

      • 产品尺寸

        厚度
        6.6  厘米
        高度
        16.6  厘米
        重量
        0.117  千克
        宽度
        16  厘米

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