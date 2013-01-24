高精确的声音
佩戴灵活酷炫的 CitiScape Frames，就像戴上最爱的太阳镜。无论身在何处，封闭式声学系统和优质驱动器都能让您欣赏到精准的音效。欣赏完音乐，只需折叠并放入精致的保护袋中即可。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
高精确的声音
佩戴灵活酷炫的 CitiScape Frames，就像戴上最爱的太阳镜。无论身在何处，封闭式声学系统和优质驱动器都能让您欣赏到精准的音效。欣赏完音乐，只需折叠并放入精致的保护袋中即可。 查看所有优势
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佩戴灵活酷炫的 CitiScape Frames，就像戴上最爱的太阳镜。无论身在何处，封闭式声学系统和优质驱动器都能让您欣赏到精准的音效。欣赏完音乐，只需折叠并放入精致的保护袋中即可。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
高精确的声音
佩戴灵活酷炫的 CitiScape Frames，就像戴上最爱的太阳镜。无论身在何处，封闭式声学系统和优质驱动器都能让您欣赏到精准的音效。欣赏完音乐，只需折叠并放入精致的保护袋中即可。 查看所有优势
令人沉醉的水晶般清澈的均衡音效充满了自然的温暖，这得益于精细调谐的 40 毫米驱动器。精心设计的 CitiScape 耳机，以飞利浦一贯的卓越音质为保证，可再现清澈细腻而自然的音效，随时随地营造真正引人入胜的音乐享受氛围。
您的 CitiScape 耳机具有内置麦克风，您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电。轻而易举地保持音乐连接 – 以及与对您来说最重要的人保持联络。
您的耳机折叠起来十分紧凑，存储、携带轻松自如
源于优质的前卫太阳镜，耳机的酷炫耳塞独具创新设计，通过可折叠框架连接头带，轻松佩戴，紧随时尚潮流。就像戴上最爱的太阳镜！甚至还推出具有时尚色彩和样式的调色板系列，炫亮您的衣服，照耀每一天。
CitiScape Frames 采用坚固的优质材料连接耳罩和头带。轻盈的金属转轴确保灵活而坚固，因此，您可以长时间舒适稳固地佩戴耳机。
贴耳式柔软耳垫舒适地包饶着您的耳朵轮廓，不论您的头部形状如何，都能做到尽可能完美地贴合。长时间地沉醉于音乐中，随心所欲 - 事实上，它们是如此舒适，您甚至都会忘记正戴着它们！
身处城市喧闹之中，全然不受噪音侵扰。封闭式声学贴耳式设计不让一丝声音细节逸出，让您可在享受到美妙音乐细节的同时，感受到宽广、强劲的低音。
预倾斜式耳罩完美贴合您耳朵的自然角度，带来绝佳的声音密封效果，让您真正沉醉于音乐之中。
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