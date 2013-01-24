沉醉于高精准的声音之中
复古改进型 CitiScape 外滩 SHL5905GY/10 耳机的灵感来源于精明智慧的都市人，它使您沉醉于精确的声音之中，您将在 MusicSeal 带来的音乐节拍中浑然忘我。记忆泡沫耳垫与透气型头带将确保您的舒适使用，且达到完美贴合。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
沉醉于高精准的声音之中
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沉醉于高精准的声音之中
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沉醉于高精准的声音之中
复古改进型 CitiScape 外滩 SHL5905GY/10 耳机的灵感来源于精明智慧的都市人，它使您沉醉于精确的声音之中，您将在 MusicSeal 带来的音乐节拍中浑然忘我。记忆泡沫耳垫与透气型头带将确保您的舒适使用，且达到完美贴合。 查看所有优势
您的 CitiScape 耳机具有内置麦克风和音量控制，您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电。轻而易举地保持音乐连接 – 以及与对您来说最重要的人保持联络。
精细调谐的 40 毫米优质驱动器为您带来令人沉醉的水晶般清澈细腻的音质。精心设计的 CitiScape 耳机，以飞利浦一贯的卓越音质为保证，可再现高精确的声音，随时随地营造真正引人入胜的音乐享受氛围。
不管您是在聆听吉他即兴演奏还是欣赏歌剧女主角的轻快女高音，MusicSeal 均可确保 CitiScape 耳机能让您一个人独享喜爱的音乐。凭借耳塞内的双层内壁及耳机垫和外壳之间的牢固边缘，这项创新功能可让每一个节拍尽收耳畔。同时还可防止环境噪音的渗入和干扰您的音乐享受。
即使身处城市的嗡鸣噪音之中，使用头戴式隔音耳垫仍可以将一切噪音抛之九霄。令人难以置信的柔软耳垫将扬声器贴附耳朵周围，形成绝佳的密封效果。您可以清晰辨别和享受最爱音乐中的所有声音细节。缓解耳部压力的设计，令您可以极致舒适地长时间佩戴 CitiScape 耳机。
这些飞利浦耳机的超柔易弯曲的记忆泡沫耳垫可舒适地贴合您的耳朵轮廓，稳固形成绝佳的密封效果。不仅专为确保尽可能完美贴合（不管您的头部形状如何）而设计，而且会让您长时间沉醉在音乐享受之中。事实上，它是那么的舒服，以至于您可以忽略它的存在。
彻底告别包内外成堆的零乱打结线缆。CitiScape 耳机的 1.2 米扁平抗缠结线缆能始终摆脱缠绕和打结。现在您可以专注于最重要的事情，比如随时随地轻松畅享音乐。
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