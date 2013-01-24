MusicSeal 让您独享声声入耳的美乐

不管您是在聆听吉他即兴演奏还是欣赏歌剧女主角的轻快女高音，MusicSeal 均可确保 CitiScape 耳机能让您一个人独享喜爱的音乐。凭借耳塞内的双层内壁及耳机垫和外壳之间的牢固边缘，这项创新功能可让每一个节拍尽收耳畔。同时还可防止环境噪音的渗入和干扰您的音乐享受。