轻便舒适
性能、实用性和设计融汇于这款音效震撼、体积轻盈且佩戴舒适的头带式耳机之中。无论何时何地您都可以随身携带并享受令人赞叹的音质。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻便舒适
性能、实用性和设计融汇于这款音效震撼、体积轻盈且佩戴舒适的头带式耳机之中。无论何时何地您都可以随身携带并享受令人赞叹的音质。
轻便舒适
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轻便舒适
性能、实用性和设计融汇于这款音效震撼、体积轻盈且佩戴舒适的头带式耳机之中。无论何时何地您都可以随身携带并享受令人赞叹的音质。
声乐调谐的设计和上佳的驱动器确保您获得一流的音频效果。
使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。
配戴纤细、轻便的不锈钢头带，您甚至感觉不到它的存在。
这款耳机的设计充分考虑到了人类耳朵的轮廓，使得佩戴起来非常舒适，为您在长时间听歌时带来更高的享受。
这样理想长度的缆线可以给您更大的行动自由，让您更灵活地选择音频设备的携带位置。
耐用、轻巧的高品质材料提高了延展佩戴的舒适度并更加易于携带。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加纯净均衡的音质。
耳机的开口和纺织材料表层能带来最大程度的空气流通，让音色自然、通透并且优化音效。
超软质头带衬垫外面裹以相配的纺织材料，与耳垫搭配作用，能够稳固地佩戴在头顶，不仅柔软舒适，而且不会对头部增加任何压力。
声音
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