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头带式耳机

SHL8500/97
  • 轻便舒适 轻便舒适 轻便舒适
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    头带式耳机

    SHL8500/97

    轻便舒适

    性能、实用性和设计融汇于这款音效震撼、体积轻盈且佩戴舒适的头带式耳机之中。无论何时何地您都可以随身携带并享受令人赞叹的音质。

    头带式耳机

    轻便舒适

    性能、实用性和设计融汇于这款音效震撼、体积轻盈且佩戴舒适的头带式耳机之中。无论何时何地您都可以随身携带并享受令人赞叹的音质。

    轻便舒适

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    头带式耳机

    轻便舒适

    性能、实用性和设计融汇于这款音效震撼、体积轻盈且佩戴舒适的头带式耳机之中。无论何时何地您都可以随身携带并享受令人赞叹的音质。

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      高功率音响

      尽情享受一流的效果和绝佳的音质

      声乐调谐的设计和上佳的驱动器确保您获得一流的音频效果。

      24k 镀金插头可使连接异常稳固

      使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。

      超轻头带让您感觉更加舒适

      配戴纤细、轻便的不锈钢头带，您甚至感觉不到它的存在。

      长时间使用更加舒适

      这款耳机的设计充分考虑到了人类耳朵的轮廓，使得佩戴起来非常舒适，为您在长时间听歌时带来更高的享受。

      1.5 米长的缆线让您可将播放机装到包里

      这样理想长度的缆线可以给您更大的行动自由，让您更灵活地选择音频设备的携带位置。

      超轻质材料带来更大的便携性

      耐用、轻巧的高品质材料提高了延展佩戴的舒适度并更加易于携带。

      钕制扬声器驱动可提供纯净均衡的音质

      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加纯净均衡的音质。

      开放型设计带给您宽广的音色体验

      耳机的开口和纺织材料表层能带来最大程度的空气流通，让音色自然、通透并且优化音效。

      超软质头带衬垫带来一流的佩戴舒适度

      超软质头带衬垫外面裹以相配的纺织材料，与耳垫搭配作用，能够稳固地佩戴在头顶，不仅柔软舒适，而且不会对头部增加任何压力。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        开放
        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        10 - 28 000  赫兹
        阻抗
        32  欧姆
        最大输入功率
        50  mW
        灵敏度
        105  dB
        扬声器直径
        40  毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        单面
        线缆长度
        1.5  米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀金
        线缆类型
        OFC

      • 包装尺寸

        厚度
        5.6  厘米
        净重
        0.22  千克
        高度
        24.9  厘米
        净重
        0.085  千克
        自重
        0.135  千克
        宽度
        19.7  厘米

      • 外箱

        净重
        7.4  千克
        高度
        53.6  厘米
        长度
        44.4  厘米
        净重
        2.04  千克
        自重
        5.36  千克
        宽度
        39.2  厘米

      • 内箱

        净重
        1.61  千克
        高度
        25.6  厘米
        长度
        37.4  厘米
        净重
        0.51  千克
        自重
        1.1  千克
        宽度
        21.6  厘米

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