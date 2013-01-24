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头带式耳机

SHL8807/10
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    头带式耳机

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      技术规格

      • 产品尺寸

        宽度
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        厚度
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        重量
        0.139  千克

      • 声音

        原声系统
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        音圈
        CCAW
        隔音膜
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        频率响应
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        单元直径
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        线缆接口
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        货架摆放类型
        样品
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        宽度
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        EAN
        87 12581 55753 9
        用户包装数量
        3

      包装盒内物品：

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