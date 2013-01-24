包装盒中的其他物品
- 线控式麦克风和遥控器
- 可更换的耳罩图案
我的形象，我来设计
体验高品质扬声器带给您的清晰音效再现和强劲低音。您还可以选择四款精制耳罩之一来扮靓外观。这些飞利浦耳机 SHL8807/10 完全符合您的音乐和风格。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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40 毫米喇叭驱动单元由合成的聚脂薄膜材料构成，具有高度的敏感性，可确保输出的声音不会失真。
您周围的声音将被完全阻隔在外，同时，耳机发出的声音被保留在密封仓内，保证了完美的音质。这使耳机极为适合在现场音乐会或录音期间用于监听。
声乐调谐的设计和上佳的驱动器确保您获得一流的音频效果。
使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。
飞利浦耳机的耳垫采用豪华材料制作，造型别致，佩戴起来极为舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄，而且还能增强低音效果。耳垫的造型非常独特，可以完全吻合人的耳廓。
本耳机采用平叠设计，可随意放入旅行包。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
扬声器驱动器由合成的聚脂薄膜材料制成，具有高度灵敏且同样强大的特性，可带来更高的功率输出、无任何音频失真的高保真音效。
超软质头带衬垫外面裹以相配的纺织材料，与耳垫搭配作用，能够稳固地佩戴在头顶，不仅柔软舒适，而且不会对头部增加任何压力。
从三种不同造型和颜色的听筒外罩中选择一种，衬托您的品味，展现您的个性。
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