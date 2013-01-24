舒适佩戴，饱满的低音
超级轻便的可折叠头戴式耳机，带来非凡音质体验。大型的录音棚级 40 毫米扬声器驱动营造细致入微的音效；通过浮动耳垫技术耳罩，该设计实现了完全多向式耳罩调节，确保佩戴效果更佳。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
舒适佩戴，饱满的低音
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舒适佩戴，饱满的低音
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舒适佩戴，饱满的低音
超级轻便的可折叠头戴式耳机，带来非凡音质体验。大型的录音棚级 40 毫米扬声器驱动营造细致入微的音效；通过浮动耳垫技术耳罩，该设计实现了完全多向式耳罩调节，确保佩戴效果更佳。 查看所有优势
想要跳过一个曲目？更改音量？接听或拒绝来电？还是录制语音？线控装置具有灵敏的麦克风和音量控件，以及呼叫和跳跃功能。它还能激活语音控制。使用这款耳机，一切控制都变得简单便捷，无需将 iPhone 或 iPod 保持在方便操控的位置，更无解锁屏幕之麻烦。
40 毫米喇叭驱动单元由合成的聚脂薄膜材料构成，具有高度的敏感性，可确保输出的声音不会失真。
钕是制造具有强力磁性设备的合适材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
配戴纤细、轻便的不锈钢头带，您甚至感觉不到它的存在。
全新的创新浮动耳垫设计，实现了完全多向式耳塞自动调节，而无需传统的 C 形绞链结构。由此得到无缝的设计，确保用户头部和耳朵受力一样均匀，持久稳定。从而创造有关舒适佩戴的动人传说。
耳垫非常柔软，它使耳塞可以将耳朵完全封住，产生出众的音色。您的耳朵基本感觉不到压力，现在可以舒舒服服地使用耳机了，想听多久，就听多久！
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。
易于折叠的设计，使其足够紧凑，便于您随身携带音乐
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