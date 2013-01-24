主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

头带式耳机

SHL9307/98
  • 完美佩戴，饱满的低音 完美佩戴，饱满的低音 完美佩戴，饱满的低音
    -{discount-value}

    头带式耳机

    SHL9307/98

    完美佩戴，饱满的低音

    超级轻便的可折叠头带式耳机，带来超凡音质体验。大型的 40 毫米录音棚级扬声器营造细致入微的音效；通过 FloatingCushions 技术耳罩，该设计实现了完全多向式耳罩调节，确保佩戴效果最佳。

    官方建议零售价: ￥499.00

    头带式耳机

    完美佩戴，饱满的低音

    超级轻便的可折叠头带式耳机，带来超凡音质体验。大型的 40 毫米录音棚级扬声器营造细致入微的音效；通过 FloatingCushions 技术耳罩，该设计实现了完全多向式耳罩调节，确保佩戴效果最佳。

    完美佩戴，饱满的低音

    超级轻便的可折叠头带式耳机，带来超凡音质体验。大型的 40 毫米录音棚级扬声器营造细致入微的音效；通过 FloatingCushions 技术耳罩，该设计实现了完全多向式耳罩调节，确保佩戴效果最佳。

    官方建议零售价: ￥499.00

    头带式耳机

    完美佩戴，饱满的低音

    超级轻便的可折叠头带式耳机，带来超凡音质体验。大型的 40 毫米录音棚级扬声器营造细致入微的音效；通过 FloatingCushions 技术耳罩，该设计实现了完全多向式耳罩调节，确保佩戴效果最佳。

    相似产品

    See all 入耳式 - 耳塞式耳机

      完美佩戴，饱满的低音

      超凡音质体验

      带麦克风、音量和控件的线控装置

      想要跳过一个曲目？更改音量？接听或拒绝来电？还是录制语音？线控装置具有灵敏的麦克风和音量控件，以及呼叫和跳跃功能。它还能激活语音控制。使用这款耳机，一切控制都变得简单便捷，无需将 iPhone 或 iPod 保持在方便操控的位置，更无解锁屏幕之麻烦。

      40 毫米喇叭驱动器可确保传输的声音不会失真

      40 毫米喇叭驱动器由合成的聚脂薄膜材料构成，具有高度的敏感性，可确保输出的声音不会失真。

      钕磁铁可增强低音效果和敏感度

      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

      超轻头带让您感觉更加舒适

      配戴纤细、轻便的不锈钢头带，您甚至感觉不到它的存在。

      FloatingCushion 设计允许您自动调节耳塞

      全新的创新 FloatingCushion 设计，实现了完全多向式耳塞自动调节，而无需传统的 C 绞链结构。由此得到无缝的设计，确保用户头部和耳朵受力一样均匀，持久稳定。从而创造有关舒适佩戴的动人传说。

      超软耳垫，让您长时间佩戴依然舒适

      耳垫非常柔软，它使耳塞可以将耳朵完全封住，产生出众的音色。您的耳朵基本感觉不到压力，现在可以舒舒服服地使用耳机了，想听多久，就听多久！

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      24k 镀金插头可使连接异常稳固

      使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。

      紧凑的平折设计，让您随时随地携带音乐

      易于折叠的设计，使其足够紧凑，便于您随身携带音乐

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        打开
        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        18 - 22 000  赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        最大输入功率
        50 毫瓦
        灵敏度
        102 dB
        扬声器直径
        40 毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.5 米
        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        24k 镀金
        线缆类型
        OFC

      • 附件

        适配器插头
        3.5-6.3 毫米

      • 包装尺寸

        厚度
        4.5  厘米
        总重
        0.24051  千克
        高度
        19.5  厘米
        净重
        0.09631  千克
        自重
        0.1442  千克
        宽度
        19.5  厘米
        EAN
        69 23410 70906 3
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装

      • 外箱

        总重
        0.9337  千克
        高度
        23.4  厘米
        长度
        21.5  厘米
        净重
        0.28893  千克
        自重
        0.64477  千克
        宽度
        16.2  厘米
        EAN
        87 12581 59564 7
        用户包装数量
        3

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品