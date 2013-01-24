饱满的低音
超轻便、可折叠的头戴式耳机，具有出众的音质。大尺寸 40 毫米专业级别的扬声器驱动单元可创造出非凡的细腻音质，贴合的耳罩可阻隔外界噪音，进一步提升音效。
饱满的低音
超轻便、可折叠的头戴式耳机，具有出众的音质。大尺寸 40 毫米专业级别的扬声器驱动单元可创造出非凡的细腻音质，贴合的耳罩可阻隔外界噪音，进一步提升音效。
饱满的低音
超轻便、可折叠的头戴式耳机，具有出众的音质。大尺寸 40 毫米专业级别的扬声器驱动单元可创造出非凡的细腻音质，贴合的耳罩可阻隔外界噪音，进一步提升音效。
饱满的低音
超轻便、可折叠的头戴式耳机，具有出众的音质。大尺寸 40 毫米专业级别的扬声器驱动单元可创造出非凡的细腻音质，贴合的耳罩可阻隔外界噪音，进一步提升音效。
40 毫米扬声器驱动单元由合成的聚脂薄膜材料构成，具有高度的敏感性，可确保输出的声音不会失真。
您周围的声音将被完全阻隔在外，同时，耳机发出的声音被保留在密封仓内，保证了丰富的音效。这使耳机极为适合在现场音乐会或录音期间用于监听。
声乐调谐的设计和上佳的驱动器确保您获得出色的音频效果。
钕是制造具有强力磁性设备的合适材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。
配戴纤细、轻便的不锈钢头带，您甚至感觉不到它的存在。
用于头戴式衬垫的柔软材料可确保长时间使用的舒适度。
飞利浦耳机的耳垫采用豪华材料制作，造型别致，佩戴起来极为舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄，而且还能增强低音效果。耳垫的造型非常独特，可以完全吻合人的耳廓。
这款耳机的设计充分考虑到了人类耳朵的轮廓，使得佩戴起来非常舒适，为您在长时间听歌时带来更高的享受。
本耳机采用平叠设计，可随意放入旅行包。
有了这样的适配器，您可以通过 3.5 毫米或 6.35 毫米插孔在设备上使用耳机，让您换种方式使用音频设备。
这样理想长度的缆线可以给您更大的行动自由，让您更灵活地选择音频设备的携带位置。
声音
连接
附件
包装尺寸
外箱
内箱