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头戴式耳机

SHL9500/00
  • 饱满的低音 饱满的低音 饱满的低音
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    头戴式耳机

    SHL9500/00

    饱满的低音

    超轻便、可折叠的头戴式耳机，具有出众的音质。大尺寸 40 毫米专业级别的扬声器驱动单元可创造出非凡的细腻音质，贴合的耳罩可阻隔外界噪音，进一步提升音效。

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      饱满的低音

      非凡音质体验

      40 毫米扬声器驱动单元可确保传输的声音不会失真

      40 毫米扬声器驱动单元由合成的聚脂薄膜材料构成，具有高度的敏感性，可确保输出的声音不会失真。

      贴合型设计可以将环境噪音阻挡在外

      您周围的声音将被完全阻隔在外，同时，耳机发出的声音被保留在密封仓内，保证了丰富的音效。这使耳机极为适合在现场音乐会或录音期间用于监听。

      尽情享受出色的表现和更佳的音质

      声乐调谐的设计和上佳的驱动器确保您获得出色的音频效果。

      钕磁铁可增强低音效果和敏感度

      钕是制造具有强力磁性设备的合适材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

      24k 镀金插头可使连接异常稳固

      使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。

      超轻头带让您感觉更加舒适

      配戴纤细、轻便的不锈钢头带，您甚至感觉不到它的存在。

      头带内衬带给您柔软的衬垫舒适贴合之感。

      用于头戴式衬垫的柔软材料可确保长时间使用的舒适度。

      耳垫使佩戴更加舒适而且还能改善低音效果

      飞利浦耳机的耳垫采用豪华材料制作，造型别致，佩戴起来极为舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄，而且还能增强低音效果。耳垫的造型非常独特，可以完全吻合人的耳廓。

      长时间使用更加舒适

      这款耳机的设计充分考虑到了人类耳朵的轮廓，使得佩戴起来非常舒适，为您在长时间听歌时带来更高的享受。

      可折叠成平面，方便地放进旅行包

      本耳机采用平叠设计，可随意放入旅行包。

      3.5 - 6.35 毫米适配器可以连接所有型号的音频设备

      有了这样的适配器，您可以通过 3.5 毫米或 6.35 毫米插孔在设备上使用耳机，让您换种方式使用音频设备。

      1.5 米长的缆线让您可将播放机装到包里

      这样理想长度的缆线可以给您更大的行动自由，让您更灵活地选择音频设备的携带位置。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        开放式
        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        10 - 28 000  赫兹
        阻抗
        32  欧姆
        最大输入功率
        500  mW
        灵敏度
        105  分贝
        单元直径
        40  毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        两边、对称
        线缆长度
        1.5  米
        连接口
        3.5  毫米
        接口末端
        镀金
        线缆类型
        OFC

      • 附件

        适配器插头
        3.5 - 6.3  毫米

      • 包装尺寸

        厚度
        5.6  厘米
        总重
        0.397  千克
        高度
        24.3  厘米
        净重
        0.176  千克
        自重
        0.221  千克
        宽度
        19.5  厘米
        EAN
        87 10895 92153 4
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装

      • 外箱

        总重
        9.62  千克
        高度
        30.5  厘米
        长度
        79  厘米
        净重
        4.224  千克
        自重
        5.396  千克
        宽度
        45.5  厘米
        EAN
        87 10895 92155 8
        用户包装数量
        24

      • 内箱

        总重
        1.2  千克
        高度
        21  厘米
        长度
        27  厘米
        净重
        0.528  千克
        自重
        0.672  千克
        宽度
        21  厘米
        EAN
        87 10895 92154 1
        用户包装数量
        3

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