紧凑 + 可折叠
超轻盈的折叠式头带，优质、悦耳的音乐享受。40 毫米专业级大号扬声器可呈现细致入微的音效。使用随附的精美软袋，您可将耳机随身携带。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
紧凑 + 可折叠
超轻盈的折叠式头带，优质、悦耳的音乐享受。40 毫米专业级大号扬声器可呈现细致入微的音效。使用随附的精美软袋，您可将耳机随身携带。
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超轻盈的折叠式头带，优质、悦耳的音乐享受。40 毫米专业级大号扬声器可呈现细致入微的音效。使用随附的精美软袋，您可将耳机随身携带。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
紧凑 + 可折叠
超轻盈的折叠式头带，优质、悦耳的音乐享受。40 毫米专业级大号扬声器可呈现细致入微的音效。使用随附的精美软袋，您可将耳机随身携带。
40 毫米喇叭驱动器由合成的聚脂薄膜材料构成，具有高度的敏感性，可确保输出的声音不会失真。
您周围的声音将被完全阻隔在外，同时，耳机发出的声音被保留在密封仓内，保证了完美的音质。这使耳机极为适合在现场音乐会或录音期间用于监听。
声乐调谐的设计和上佳的驱动器确保您获得一流的音频效果。
配戴纤细、轻便的不锈钢头带，您甚至感觉不到它的存在。
用于头带式衬垫的柔软材料可确保长时间使用的舒适度。
飞利浦耳机的耳垫采用豪华材料制作，造型别致，佩戴起来极为舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄，而且还能增强低音效果。耳垫的造型非常独特，可以完全吻合人的耳廓。
这款耳机的设计充分考虑到了人类耳朵的轮廓，使得佩戴起来非常舒适，为您在长时间听歌时带来更高的享受。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
这种耳机可以折叠，不用时您可以方便地将它存放起来。
此款华丽而又小巧别致的软袋带有拉链，不仅外观时尚，还可以在不使用耳机和缆线时整洁地存放它们。
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