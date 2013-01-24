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头带式耳机

SHL9550/10
  • 紧凑 + 可折叠 紧凑 + 可折叠 紧凑 + 可折叠
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    头带式耳机

    SHL9550/10

    紧凑 + 可折叠

    超轻盈的折叠式头带，优质、悦耳的音乐享受。40 毫米专业级大号扬声器可呈现细致入微的音效。使用随附的精美软袋，您可将耳机随身携带。

    官方建议零售价: ￥359.00

    头带式耳机

    紧凑 + 可折叠

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      超凡音质体验

      40 毫米喇叭驱动器可确保传输的声音不会失真

      40 毫米喇叭驱动器由合成的聚脂薄膜材料构成，具有高度的敏感性，可确保输出的声音不会失真。

      贴合型设计可以将环境噪音阻挡在外

      您周围的声音将被完全阻隔在外，同时，耳机发出的声音被保留在密封仓内，保证了完美的音质。这使耳机极为适合在现场音乐会或录音期间用于监听。

      尽情享受一流的效果和绝佳的音质

      声乐调谐的设计和上佳的驱动器确保您获得一流的音频效果。

      超轻头带让您感觉更加舒适

      配戴纤细、轻便的不锈钢头带，您甚至感觉不到它的存在。

      头带垫带给您柔软的衬垫舒适贴合之感。

      用于头带式衬垫的柔软材料可确保长时间使用的舒适度。

      耳垫使佩戴更加舒适而且还能改善低音效果

      飞利浦耳机的耳垫采用豪华材料制作，造型别致，佩戴起来极为舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄，而且还能增强低音效果。耳垫的造型非常独特，可以完全吻合人的耳廓。

      长时间使用更加舒适

      这款耳机的设计充分考虑到了人类耳朵的轮廓，使得佩戴起来非常舒适，为您在长时间听歌时带来更高的享受。

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      可折叠头带便于携带

      这种耳机可以折叠，不用时您可以方便地将它存放起来。

      便携拉链软袋可轻松存放耳机和缆线。

      此款华丽而又小巧别致的软袋带有拉链，不仅外观时尚，还可以在不使用耳机和缆线时整洁地存放它们。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        已关闭
        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW

      • 附件

        随附
        时尚拉练软袋

      • 包装尺寸

        高度
        19.5  厘米
        宽度
        19.5  厘米
        厚度
        6  厘米
        净重
        0.088  千克
        总重
        0.36  千克
        自重
        0.272  千克
        EAN
        87 12581 49880 1
        随附产品数量
        1
        包装类型
        包装盒

      • 外箱

        长度
        20.7  厘米
        宽度
        20.4  厘米
        高度
        21.5  厘米
        净重
        0.264  千克
        总重
        1.33  千克
        自重
        1.066  千克
        EAN
        87 12581 49881 8
        用户包装数量
        3

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2  米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀金

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