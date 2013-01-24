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头带式耳机

SHL9600/98
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    头带式耳机

    SHL9600/98

    震撼的低音

    专为关注音乐品质并喜爱随时随地用耳机欣赏精彩 DJ 风格音乐的您而设计。超震撼的驱动程序和卓越性能的重低音音孔让您创造出更佳的混音效果，尽情享受音乐之美。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥299.00

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      您周围的声音将被完全阻隔在外，同时，耳机发出的声音被保留在密封仓内，保证了完美的音质。这使耳机极为适合在现场音乐会或录音期间用于监听。

      尽情享受一流的效果和绝佳的音质

      声乐调谐的设计和上佳的驱动器确保您获得一流的音频效果。

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      可折叠成平面，方便地放进旅行包

      本耳机采用平叠设计，可随意放入旅行包。

      3.5 - 6.35 毫米适配器可以连接所有型号的音频设备

      有了这样的适配器，您可以通过 3.5 毫米或 6.35 毫米插孔在设备上使用耳机，让您换种方式使用音频设备。

      超软质头带衬垫带来一流的佩戴舒适度

      超软质头带衬垫外面裹以相配的纺织材料，与耳垫搭配作用，能够稳固地佩戴在头顶，不仅柔软舒适，而且不会对头部增加任何压力。

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      双折叠方法，更便于存储和携带。

      可以按照两种方式折叠耳机：可以折叠成小球状或平面状。这两种形状的折叠耳机都可以轻松放入您的包中或口袋内，以便您始终将其随身携带。

      延长线使移动设备的空间更宽广。

      借助延长线带来的扩展长度，您可以更自由地任意移动 DJ 设备。

      高性能扬声器可带来震撼的音效和强大的功率

      扬声器驱动器由合成的聚脂薄膜材料制成，具有高度灵敏且同样强大的特性，可带来更高的功率输出、无任何音频失真的高保真音效。

      技术规格

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀金
        线缆类型
        OFC
        线缆长度
        1.6  米

      • 附件

        适配器插头
        3.5 - 6.3  毫米
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        1.8  米

      • 声音

        原声系统
        开放
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        音圈
        CCAW
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        10 - 28 000  赫兹
        阻抗
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        最大输入功率
        50  mW
        灵敏度
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        类型
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      • 可分离（黑色）
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