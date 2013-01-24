包装盒中的其他物品
- 可分离（黑色）
- 音量控件（黑色）
- SHC 3.5-6.3 适配器
纤细的不锈钢头带质地虽轻却具有弹性，能够稳固地环绕您的头部，同时几乎不增加任何重量。
40 毫米喇叭驱动器由合成的聚脂薄膜材料构成，具有高度的敏感性，可确保输出的声音不会失真。
您周围的声音将被完全阻隔在外，同时，耳机发出的声音被保留在密封仓内，保证了完美的音质。这使耳机极为适合在现场音乐会或录音期间用于监听。
声乐调谐的设计和上佳的驱动器确保您获得一流的音频效果。
使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。
耳垫采用豪华材料制作，造型别致，佩戴起来极为舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄而且还能增强低音效果。耳垫的造型非常独特，可以完全吻合人的耳廓。
本耳机采用平叠设计，可随意放入旅行包。
有了这样的适配器，您可以通过 3.5 毫米或 6.35 毫米插孔在设备上使用耳机，让您换种方式使用音频设备。
超软质头带衬垫外面裹以相配的纺织材料，与耳垫搭配作用，能够稳固地佩戴在头顶，不仅柔软舒适，而且不会对头部增加任何压力。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
可以按照两种方式折叠耳机：可以折叠成小球状或平面状。这两种形状的折叠耳机都可以轻松放入您的包中或口袋内，以便您始终将其随身携带。
借助延长线带来的扩展长度，您可以更自由地任意移动 DJ 设备。
扬声器驱动器由合成的聚脂薄膜材料制成，具有高度灵敏且同样强大的特性，可带来更高的功率输出、无任何音频失真的高保真音效。
连接
附件
声音
包装尺寸
外箱
内箱