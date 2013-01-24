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电脑麦克风

SHM1000/97
  • 台式机麦克风 台式机麦克风 台式机麦克风
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    电脑麦克风

    SHM1000/97

    台式机麦克风

    这款敏感的麦克风尤其适合经常上网的用户。静音功能带来更大的便利性，集成式绕线装置使桌面更加简洁，您可以专心享受聊天乐趣。

    电脑麦克风

    台式机麦克风

    这款敏感的麦克风尤其适合经常上网的用户。静音功能带来更大的便利性，集成式绕线装置使桌面更加简洁，您可以专心享受聊天乐趣。

    台式机麦克风

    这款敏感的麦克风尤其适合经常上网的用户。静音功能带来更大的便利性，集成式绕线装置使桌面更加简洁，您可以专心享受聊天乐趣。

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      要确保麦克风始终处于收集语音的最佳位置。

      放置麦克风以获得最佳的语音收集效果

      易于调节的听筒可确保麦克风始终处在收集语音的最佳位置。

      用于打开/关闭麦克风

      可以非常轻易地打开和关闭麦克风。如果不想让聊天对方听到您的声音，您还可以选择静音。

      绕线装置简化了电缆存储和长度调节

      存放电缆和调节电缆长度的巧妙解决方案，带来最大程度的便利性。

      技术规格

      • 声音

        麦克风滤芯
        6 毫米
        灵敏麦克风
        100-10000 Hz，-40+/- 3dB

      • 连接

        线缆长度
        2 米
        连接口
        3.5 毫米

      • 便利性

        静音开关
        Y

      • 包装尺寸

        高度
        29.7  厘米
        宽度
        11  厘米
        厚度
        8.5  厘米
        总重
        0.122  千克
        净重
        0.063  千克
        自重
        0.059  千克

      • 内箱

        高度
        12.5  厘米
        长度
        31  厘米
        宽度
        31  厘米
        总重
        1.002  千克
        净重
        0.378  千克
        自重
        0.624  千克

      • 外箱

        高度
        27  厘米
        长度
        63.5  厘米
        宽度
        32.5  厘米
        总重
        4.858  千克
        净重
        1.512  千克
        自重
        3.346  千克

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