台式机麦克风
这款敏感的麦克风尤其适合经常上网的用户。静音功能带来更大的便利性，集成式绕线装置使桌面更加简洁，您可以专心享受聊天乐趣。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
台式机麦克风
这款敏感的麦克风尤其适合经常上网的用户。静音功能带来更大的便利性，集成式绕线装置使桌面更加简洁，您可以专心享受聊天乐趣。
台式机麦克风
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台式机麦克风
这款敏感的麦克风尤其适合经常上网的用户。静音功能带来更大的便利性，集成式绕线装置使桌面更加简洁，您可以专心享受聊天乐趣。
要确保麦克风始终处于收集语音的最佳位置。
易于调节的听筒可确保麦克风始终处在收集语音的最佳位置。
可以非常轻易地打开和关闭麦克风。如果不想让聊天对方听到您的声音，您还可以选择静音。
存放电缆和调节电缆长度的巧妙解决方案，带来最大程度的便利性。
声音
连接
便利性
包装尺寸
内箱
外箱