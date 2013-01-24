舒适地聊
这款耳机尤为适合经常外出并且追求优质声音和舒适感的用户，其线控式迷你麦克风让您可以享受清晰的互联网通话。您现在可以在互联网上畅聊，舒适放松地聆听笔记本上的音乐了。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
舒适地聊
这款耳机尤为适合经常外出并且追求优质声音和舒适感的用户，其线控式迷你麦克风让您可以享受清晰的互联网通话。您现在可以在互联网上畅聊，舒适放松地聆听笔记本上的音乐了。
舒适地聊
这款耳机尤为适合经常外出并且追求优质声音和舒适感的用户，其线控式迷你麦克风让您可以享受清晰的互联网通话。您现在可以在互联网上畅聊，舒适放松地聆听笔记本上的音乐了。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
舒适地聊
这款耳机尤为适合经常外出并且追求优质声音和舒适感的用户，其线控式迷你麦克风让您可以享受清晰的互联网通话。您现在可以在互联网上畅聊，舒适放松地聆听笔记本上的音乐了。
使用此柔软的便携袋不仅可以存放您的耳机，而且可以避免存放时缆线缠绕。
旨在实现清晰无干扰的在线通话，这款电脑耳麦堪称完美的解决方案，它具有高度灵敏的麦克风，能够清晰地接收您的语音。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
专门设计的排气孔使高音和低音之间实现均衡，营造出更加圆润的聆听体验。
设计
声音
连接
包装尺寸
内箱
外箱