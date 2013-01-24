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笔记本耳麦

SHM3600/97
  • 舒适地聊 舒适地聊 舒适地聊
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    笔记本耳麦

    SHM3600/97

    舒适地聊

    这款耳机尤为适合经常外出并且追求优质声音和舒适感的用户，其线控式迷你麦克风让您可以享受清晰的互联网通话。您现在可以在互联网上畅聊，舒适放松地聆听笔记本上的音乐了。

    笔记本耳麦

    舒适地聊

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    笔记本耳麦

    舒适地聊

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      双通道使高音和低音更加均衡

      专门设计的排气孔使高音和低音之间实现均衡，营造出更加圆润的聆听体验。

      技术规格

      • 设计

        配戴方式
        耳塞

      • 声音

        频率响应
        16 - 22 000  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        最大输入功率
        50 毫瓦
        灵敏度
        108 dB
        灵敏麦克风
        50-15 000 Hz，-42+/- 3dB

      • 连接

        线缆长度
        2 米
        连接器
        2 x 3.5 毫米

      • 包装尺寸

        包装类型
        塑封包装
        随附产品数量
        1
        EAN
        87 12581 49123 9
        高度
        17.2  厘米
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        3  厘米
        总重
        0.068  千克
        净重
        0.032  千克
        自重
        0.036  千克

      • 内箱

        用户包装数量
        6
        EAN
        87 12581 49125 3
        长度
        20  厘米
        宽度
        19  厘米
        高度
        11  厘米
        总重
        0.5086  千克
        净重
        0.192  千克
        自重
        0.3166  千克

      • 外箱

        用户包装数量
        24
        EAN
        87 12581 49124 6
        长度
        40.5  厘米
        宽度
        21  厘米
        高度
        25.5  厘米
        总重
        2.555  千克
        净重
        0.768  千克
        自重
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