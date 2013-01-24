主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

笔记本耳麦

SHM3700W/97
  • 色彩鲜艳的耳塞 色彩鲜艳的耳塞 色彩鲜艳的耳塞
    -{discount-value}

    笔记本耳麦

    SHM3700W/97

    色彩鲜艳的耳塞

    超小巧的耳塞式设计，贴合耳形，带来极佳的舒适感；优质扬声器为您呈现精准音效和震撼低音，的确是网上聊天和享受音乐的上佳之选。

    官方建议零售价: ￥149.00

    笔记本耳麦

    色彩鲜艳的耳塞

    超小巧的耳塞式设计，贴合耳形，带来极佳的舒适感；优质扬声器为您呈现精准音效和震撼低音，的确是网上聊天和享受音乐的上佳之选。

    色彩鲜艳的耳塞

    超小巧的耳塞式设计，贴合耳形，带来极佳的舒适感；优质扬声器为您呈现精准音效和震撼低音，的确是网上聊天和享受音乐的上佳之选。

    官方建议零售价: ￥149.00

    笔记本耳麦

    色彩鲜艳的耳塞

    超小巧的耳塞式设计，贴合耳形，带来极佳的舒适感；优质扬声器为您呈现精准音效和震撼低音，的确是网上聊天和享受音乐的上佳之选。

    相似产品

    See all 入耳式 - 耳塞式耳机

      色彩鲜艳的耳塞

      聊天和音乐的完美选择

      高效能小型扬声器，再现精准低音效果

      高效能小型扬声器，再现精准低音效果

      飞利浦耳机专属的高效能小型扬声器，确保外形精确契合，带来精准震撼低音效果，是您聆听曼妙音乐的理想之选。

      无缝耳内密封垫可充分阻隔外界噪音

      这些飞利浦耳机具有超小型扬声器驱动器，可舒适地放入耳内，而性能卓越的滑合装置可将外部噪音完全隔绝，带给您高清晰的聆听体验。

      3 种尺寸的可互换耳罩，完美贴合耳形

      3 种可互换硅胶耳罩，令佩戴舒适而稳固

      带静音控制的高灵敏度麦克风，携带方便

      带静音控制的高灵敏度麦克风，方便外出携带

      组合插头设计提供插头和线缆管理

      组合插头设计提供插头和线缆管理，轻松享受电脑上的音乐。大多数多媒体耳机都有 2 个音频插孔 — 1 个用于麦克风，1 个用于扬声器。但是，如果您正在聆听最喜爱的音乐，您肯定不希望其他插孔的声音来回激荡。我们的组合插头设计是一种简单但智能的功能，可让您快速安全地存放其他插孔。绝不会出现悬挂的插孔和凌乱的线缆，一切都轻松搞定。

      衬衣固定夹可让您随心所欲地固定麦克风

      衬衣固定夹可帮助您随心所欲地固定麦克风位置。它能够确保麦克风始终处于最佳位置，以便清晰地接收您的语音。

      技术规格

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        2 米
        连接器
        2 x 3.5 毫米插头
        线缆类型
        铜制

      • 声音

        频率响应
        12 - 23 500  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        最大输入功率
        50 毫瓦
        灵敏度
        102 dB
        类型
        动态
        灵敏麦克风
        100 - 15000 赫兹，-42 分贝

      • 便利性

        静音开关

      • 设计

        配戴方式
        耳塞

      • 内箱

        EAN
        87 12581 58302 6
        总重
        0.46685  千克
        高度
        16.5  厘米
        长度
        19.8  厘米
        净重
        0.12  千克
        用户包装数量
        6
        自重
        0.34685  千克
        宽度
        10.4  厘米

      • 外箱

        EAN
        87 12581 58300 2
        总重
        1.8674  千克
        高度
        17.9  厘米
        长度
        42.6  厘米
        净重
        0.48  千克
        用户包装数量
        24
        自重
        1.3874  千克
        宽度
        20.5  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        3  厘米
        EAN
        69 23410 70687 1
        总重
        0.06303  千克
        高度
        15  厘米
        净重
        0.02  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        窗盒
        自重
        0.04303  千克
        宽度
        9.5  厘米

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 3 种尺寸的耳罩 透明
      • 衬衣固定夹

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品