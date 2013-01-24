包装盒中的其他物品
- 3 种尺寸的耳罩 透明
- 衬衣固定夹
色彩鲜艳的耳塞
超小巧的耳塞式设计，贴合耳形，带来极佳的舒适感；优质扬声器为您呈现精准音效和震撼低音，的确是网上聊天和享受音乐的上佳之选。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
色彩鲜艳的耳塞
超小巧的耳塞式设计，贴合耳形，带来极佳的舒适感；优质扬声器为您呈现精准音效和震撼低音，的确是网上聊天和享受音乐的上佳之选。
色彩鲜艳的耳塞
超小巧的耳塞式设计，贴合耳形，带来极佳的舒适感；优质扬声器为您呈现精准音效和震撼低音，的确是网上聊天和享受音乐的上佳之选。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
色彩鲜艳的耳塞
超小巧的耳塞式设计，贴合耳形，带来极佳的舒适感；优质扬声器为您呈现精准音效和震撼低音，的确是网上聊天和享受音乐的上佳之选。
飞利浦耳机专属的高效能小型扬声器，确保外形精确契合，带来精准震撼低音效果，是您聆听曼妙音乐的理想之选。
这些飞利浦耳机具有超小型扬声器驱动器，可舒适地放入耳内，而性能卓越的滑合装置可将外部噪音完全隔绝，带给您高清晰的聆听体验。
3 种可互换硅胶耳罩，令佩戴舒适而稳固
带静音控制的高灵敏度麦克风，方便外出携带
组合插头设计提供插头和线缆管理，轻松享受电脑上的音乐。大多数多媒体耳机都有 2 个音频插孔 — 1 个用于麦克风，1 个用于扬声器。但是，如果您正在聆听最喜爱的音乐，您肯定不希望其他插孔的声音来回激荡。我们的组合插头设计是一种简单但智能的功能，可让您快速安全地存放其他插孔。绝不会出现悬挂的插孔和凌乱的线缆，一切都轻松搞定。
衬衣固定夹可帮助您随心所欲地固定麦克风位置。它能够确保麦克风始终处于最佳位置，以便清晰地接收您的语音。
连接
声音
便利性
设计
内箱
外箱
包装尺寸