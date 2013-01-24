组合插头设计提供插头和线缆管理

组合插头设计提供插头和线缆管理，轻松享受电脑上的音乐。大多数多媒体耳机都有 2 个音频插孔 — 1 个用于麦克风，1 个用于扬声器。但是，如果您正在聆听最喜爱的音乐，您肯定不希望其他插孔的声音来回激荡。我们的组合插头设计是一种简单但智能的功能，可让您快速安全地存放其他插孔。绝不会出现悬挂的插孔和凌乱的线缆，一切都轻松搞定。