畅快聊天玩游戏
还有，质地轻盈的颈带设计可极大提升长时间玩游戏、听音乐或聊天的舒适感。线控式静音和音量控制使用起来非常方便，您还可调节麦克风以获得清晰的语音接收效果。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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旨在实现清晰无干扰的在线通话，这款电脑耳麦堪称完美的解决方案，它具有高度灵敏的麦克风，能够清晰地接收您的语音。
通过对扬声器单元的专业音效调谐，实现了纯净均衡的音质，尤其能够以更高的精确度重现高音细节和深沉饱满的低音。
喇叭驱动器是个外形小巧却功能强大的元件，任何指定的输入功率下都能够保证不失真的高品质音效。
这款挂颈式耳机是保护发型的理想解决方案，极适合在电脑上长时间聊天和听音乐时使用。
这款耳机的设计充分考虑到了人类耳朵的轮廓，使得佩戴起来非常舒适，为您在长时间听歌时带来更高的享受。
无须接触音源设备即可静音或调节音量。
外箱
内箱
设计
声音
连接
便利性
包装尺寸