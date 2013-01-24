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电脑耳麦

SHM6103U/97
  • 畅快聊天玩游戏 畅快聊天玩游戏 畅快聊天玩游戏
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    电脑耳麦

    SHM6103U/97

    畅快聊天玩游戏

    还有，质地轻盈的颈带设计可极大提升长时间玩游戏、听音乐或聊天的舒适感。线控式静音和音量控制使用起来非常方便，您还可调节麦克风以获得清晰的语音接收效果。

    官方建议零售价: ￥159.00

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      畅快聊天玩游戏

      非常适合用于互联网交流和玩电脑游戏

      高灵敏度麦克风可清晰地接收语音

      旨在实现清晰无干扰的在线通话，这款电脑耳麦堪称完美的解决方案，它具有高度灵敏的麦克风，能够清晰地接收您的语音。

      声学调谐，展现更出色的音效平衡和饱满的低音

      通过对扬声器单元的专业音效调谐，实现了纯净均衡的音质，尤其能够以更高的精确度重现高音细节和深沉饱满的低音。

      强劲的扬声器带来完美的均衡音效

      喇叭驱动器是个外形小巧却功能强大的元件，任何指定的输入功率下都能够保证不失真的高品质音效。

      挂颈式设计令佩戴极为舒适

      这款挂颈式耳机是保护发型的理想解决方案，极适合在电脑上长时间聊天和听音乐时使用。

      长时间使用更加舒适

      这款耳机的设计充分考虑到了人类耳朵的轮廓，使得佩戴起来非常舒适，为您在长时间听歌时带来更高的享受。

      线控式静音和音量控制

      无须接触音源设备即可静音或调节音量。

      技术规格

      • 外箱

        长度
        83.2  厘米
        宽度
        22.8  厘米
        高度
        42.1  厘米
        净重
        1.704  千克
        总重
        6.72  千克
        自重
        5.016  千克
        EAN
        87 12581 58690 4
        用户包装数量
        24

      • 内箱

        长度
        20.3  厘米
        宽度
        19.5  厘米
        高度
        40.2  厘米
        净重
        0.426  千克
        总重
        1.462  千克
        自重
        1.036  千克
        EAN
        87 12581 52449 4
        用户包装数量
        6

      • 设计

        配戴方式
        挂颈式

      • 声音

        频率响应
        12 - 22 000  赫兹
        阻抗
        24 欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        100 mW
        灵敏度
        106 dB
        扬声器直径
        32
        类型
        动态
        灵敏麦克风
        50-15000Hz, -42+/-3 dB

      • 连接

        线缆长度
        2 米
        连接器
        2 x 3.5 毫米
        线缆类型
        铜制

      • 便利性

        静音开关
        音量控制

      • 包装尺寸

        放置架子的类型
        样品
        厚度
        6  厘米
        宽度
        19.5  厘米
        高度
        19.5  厘米
        总重
        0.208  千克
        净重
        0.071  千克
        自重
        0.137  千克
        EAN
        87 12581 52448 7
        随附产品数量
        1
        包装类型
        样品

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