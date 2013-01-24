包装盒中的其他物品
- 3 种尺寸的耳罩
- SHM3600 耳机软袋
享受聊天
该耳机尤为适合经常外出并且追求优质声音和完全舒适的用户。其弯曲式原声导管设计可有效阻隔外界噪音，带来优质的听音效果，而高灵敏度麦克风则可确保清晰的语音传输。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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该耳机尤为适合经常外出并且追求优质声音和完全舒适的用户。其弯曲式原声导管设计可有效阻隔外界噪音，带来优质的听音效果，而高灵敏度麦克风则可确保清晰的语音传输。
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该耳机尤为适合经常外出并且追求优质声音和完全舒适的用户。其弯曲式原声导管设计可有效阻隔外界噪音，带来优质的听音效果，而高灵敏度麦克风则可确保清晰的语音传输。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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该耳机尤为适合经常外出并且追求优质声音和完全舒适的用户。其弯曲式原声导管设计可有效阻隔外界噪音，带来优质的听音效果，而高灵敏度麦克风则可确保清晰的语音传输。
尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，总有一对可以让这些飞利浦耳机完美贴合您的耳朵。
音孔设计，便于气流通过耳机扬声器；这有助于均衡高部音调和低音，从而营造出更全面、更真实的聆听体验。
弯曲式原声导管根据人耳的曲率设计而成，因此可将扬声器发出的声波准确地导入耳鼓，从而实现高清晰播放
使用此柔软的便携袋不仅可以存放您的耳机，而且可以避免存放时缆线缠绕。
您再也不必在嘈杂的地方调大音量。原声导管和密封性极好的耳塞可以显著断绝背景噪音，从而可在音量较低时提供相同的高品质音效并能延长电池使用寿命。
旨在实现清晰无干扰的在线通话，这款电脑耳麦堪称完美的解决方案，它具有高度灵敏的麦克风，能够清晰地接收您的语音。
借助软硅胶垫，耳机可以轻柔地放置在双耳内，让您配戴数小时依然舒适
设计
声音
连接
包装尺寸
内箱
外箱