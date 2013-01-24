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笔记本耳麦

SHM6600/97
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    笔记本耳麦

    SHM6600/97

    享受聊天

    该耳机尤为适合经常外出并且追求优质声音和完全舒适的用户。其弯曲式原声导管设计可有效阻隔外界噪音，带来优质的听音效果，而高灵敏度麦克风则可确保清晰的语音传输。

    官方建议零售价: ￥249.00

    笔记本耳麦

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      音孔设计，带来更佳的均衡、更真实的声音

      音孔设计，便于气流通过耳机扬声器；这有助于均衡高部音调和低音，从而营造出更全面、更真实的聆听体验。

      弯曲式原声导管可以引导定向而又精确的声音

      弯曲式原声导管根据人耳的曲率设计而成，因此可将扬声器发出的声波准确地导入耳鼓，从而实现高清晰播放

      在不使用耳机时可用便携袋来保护耳机

      使用此柔软的便携袋不仅可以存放您的耳机，而且可以避免存放时缆线缠绕。

      卓越的噪音隔离可确保在音量较低时获得高品质音效

      您再也不必在嘈杂的地方调大音量。原声导管和密封性极好的耳塞可以显著断绝背景噪音，从而可在音量较低时提供相同的高品质音效并能延长电池使用寿命。

      高灵敏度麦克风可清晰地接收语音

      旨在实现清晰无干扰的在线通话，这款电脑耳麦堪称完美的解决方案，它具有高度灵敏的麦克风，能够清晰地接收您的语音。

      软硅胶垫可以轻柔地贴合于耳朵内部

      借助软硅胶垫，耳机可以轻柔地放置在双耳内，让您配戴数小时依然舒适

      技术规格

      • 设计

        配戴方式
        耳塞

      • 声音

        频率响应
        6 - 23 500  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        最大输入功率
        50 毫瓦
        灵敏度
        105 分贝
        灵敏麦克风
        50-15000Hz, -42+/-3 dB

      • 连接

        线缆长度
        2 米
        连接器
        2 x 3.5 毫米

      • 包装尺寸

        包装类型
        塑封包装
        随附产品数量
        1
        EAN
        87 12581 49129 1
        高度
        17.2  厘米
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        3  厘米
        总重
        0.068  千克
        净重
        0.032  千克
        自重
        0.036  千克

      • 内箱

        用户包装数量
        6
        EAN
        87 12581 49131 4
        长度
        20  厘米
        宽度
        19  厘米
        高度
        11  厘米
        总重
        0.5086  千克
        净重
        0.192  千克
        自重
        0.3166  千克

      • 外箱

        用户包装数量
        24
        EAN
        87 12581 49130 7
        长度
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        净重
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      包装盒内物品：

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