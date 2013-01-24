主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

降噪耳塞

SHN2500/10
  • 来自外界的噪音减少 70% 来自外界的噪音减少 70% 来自外界的噪音减少 70%
    -{discount-value}

    降噪耳塞

    SHN2500/10

    来自外界的噪音减少 70%

    从打开到关闭，通过这些耳塞式降噪耳机可有效地消除高达 70% 的多余外界噪音。耳机随附三种不同耳罩尺寸，以确保密封性绝佳并且佩戴舒适。非常适合在飞机和火车上使用。

    降噪耳塞

    来自外界的噪音减少 70%

    从打开到关闭，通过这些耳塞式降噪耳机可有效地消除高达 70% 的多余外界噪音。耳机随附三种不同耳罩尺寸，以确保密封性绝佳并且佩戴舒适。非常适合在飞机和火车上使用。

    来自外界的噪音减少 70%

    从打开到关闭，通过这些耳塞式降噪耳机可有效地消除高达 70% 的多余外界噪音。耳机随附三种不同耳罩尺寸，以确保密封性绝佳并且佩戴舒适。非常适合在飞机和火车上使用。

    降噪耳塞

    来自外界的噪音减少 70%

    从打开到关闭，通过这些耳塞式降噪耳机可有效地消除高达 70% 的多余外界噪音。耳机随附三种不同耳罩尺寸，以确保密封性绝佳并且佩戴舒适。非常适合在飞机和火车上使用。

    相似产品

    See all 入耳式 - 耳塞式耳机

      来自外界的噪音减少 70%

      高效噪音消除

      3 对可互换橡胶耳罩，完美贴合各种耳形

      3 对可互换橡胶耳罩，完美贴合各种耳形

      尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，总有一对可以让这些飞利浦耳机完美贴合您的耳朵。

      精致小巧的电子配件可消除多余的外界噪音达 70%

      这种智能噪音消除技术可以将吵闹环境中的噪音降低，从而增添倾听的快乐。它对低频率噪音如喷气发动机发出的噪音有非常明显的消除效果，所以您可以在飞机上、在雨中或者相似的环境中享受轻柔的音乐，同时又不会受到背景中蜂鸣声的打扰。这种技术实际是一种通过发出与多余噪音等量但反向的声波，从而有效地消除噪音。

      形成绝佳的密封效果，令音质完美无暇

      耳朵与耳机之间的完美密封能够消除多余的背景噪音。这些耳机具有卓越的噪音隔离功能，不仅能够阻隔外界噪音干扰，同时还能在低音量设置下提供一流的音质。

      将耳机挂在颈间，令使用更便利

      采用最便利的颈带式佩戴方式，只需将耳机线环绕在头上，并将控制盒悬挂在颈上。集成式抗缠结滑块可提供进一步的支持。

      微型控制盒可替代大体积的控制器

      微型电子元件被巧妙地封装在专门设计的小控制盒中。

      飞行娱乐系统连接适配器

      使用您自己的耳机收听飞机上的娱乐节目。适配器可以将标准的双声道插孔转换为立体声耳机插孔。

      3.5 - 6.35 毫米适配器可以连接所有型号的音频设备

      有了这样的适配器，您可以通过 3.5 毫米或 6.35 毫米插孔在设备上使用耳机，让您换种方式使用音频设备。

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        开放
        活动降噪
        50 - 1500 赫兹，>10 dB，300 Hz
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        40 - 20 000  赫兹
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        15  mW
        灵敏度
        102  分贝
        扬声器直径
        9  毫米
        类型
        动态
        阻抗
        72  欧姆
        音圈
        降噪效果
        ~10 dB，300 Hz

      • 连接

        线缆长度
        1.2  米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀铬
        线缆类型
        OFC

      • 附件

        适配器插头
        • 3.5 - 6.3  毫米
        • 2 x 3.5  毫米
        电池
        1.5 伏 R03/AAA

      • 内箱

        总重
        0.46  千克
        高度
        11.2  厘米
        长度
        18.5  厘米
        净重
        0.117  千克
        自重
        0.343  千克
        宽度
        11  厘米
        EAN
        87 12581 52858 4
        用户包装数量
        3

      • 外箱

        总重
        2.14  千克
        高度
        12.5  厘米
        长度
        39  厘米
        净重
        0.468  千克
        自重
        1.672  千克
        宽度
        23.5  厘米
        EAN
        87 12581 52859 1
        用户包装数量
        12

      • 包装尺寸

        厚度
        3  厘米
        总重
        0.131  千克
        高度
        19.5  厘米
        净重
        0.039  千克
        自重
        0.092  千克
        宽度
        9.5  厘米
        EAN
        87 12581 52652 8
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 3 种尺寸的耳罩
      • SHN 适配器
      • 飞机插头
      • 电池
      • 控制

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品