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降噪耳机

SHN2500/37
  • 外界噪音减少 70% 外界噪音减少 70% 外界噪音减少 70%
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    降噪耳机

    SHN2500/37

    外界噪音减少 70%

    从打开到关闭，使用这些耳塞式降噪耳机可有效地消除高达 70% 的外界噪音干扰。耳机随附三种不同耳罩尺寸，确保密封性绝佳并且佩戴舒适。非常适合在飞机和火车上使用。

    降噪耳机

    外界噪音减少 70%

    从打开到关闭，使用这些耳塞式降噪耳机可有效地消除高达 70% 的外界噪音干扰。耳机随附三种不同耳罩尺寸，确保密封性绝佳并且佩戴舒适。非常适合在飞机和火车上使用。

    外界噪音减少 70%

    从打开到关闭，使用这些耳塞式降噪耳机可有效地消除高达 70% 的外界噪音干扰。耳机随附三种不同耳罩尺寸，确保密封性绝佳并且佩戴舒适。非常适合在飞机和火车上使用。

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    外界噪音减少 70%

    从打开到关闭，使用这些耳塞式降噪耳机可有效地消除高达 70% 的外界噪音干扰。耳机随附三种不同耳罩尺寸，确保密封性绝佳并且佩戴舒适。非常适合在飞机和火车上使用。

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      这种智能噪音消除技术可以将吵闹环境中的噪音降低，从而增添倾听的快乐。它对低频率噪音如喷气发动机发出的噪音有非常明显的消除效果，所以您可以在飞机上、在雨中或者相似的环境中享受轻柔的音乐，同时又不会受到背景中蜂鸣声的打扰。这种技术实际是一种通过发出与多余噪音等量但反向的声波，从而有效地消除噪音。

      形成绝佳的密封效果，令音质完美无暇

      耳朵与耳机之间的完美密封能够消除多余的背景噪音。这些耳机具有卓越的噪音隔离功能，不仅能够阻隔外界噪音干扰，同时还能在低音量设置下提供一流的音质。

      将耳机挂在颈间，令使用更便利

      采用最便利的颈带式佩戴方式，只需将耳机线环绕在头上，并将控制盒悬挂在颈上。集成式抗缠结滑块可提供进一步的支持。

      微型控制盒可替代大体积的控制器

      微型电子元件被巧妙地封装在专门设计的小控制盒中。

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      3.5 - 6.35 毫米适配器可以连接所有型号的音频设备

      有了这样的适配器，您可以通过 3.5 毫米或 6.35 毫米插孔在设备上使用耳机，让您换种方式使用音频设备。

      1.2 米长的电缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      技术规格

      • 音响

        原声系统
        打开
        活动降噪
        50-1,500Hz，>10dB，300Hz
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        40 - 20 000  赫兹
        阻抗
        72 欧姆，1kHz
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        15 毫瓦
        降噪效果
        ~10 dB，300 Hz
        灵敏度
        102 dB
        扬声器直径
        9 毫米
        类型
        动态
        音圈
        铜制

      • 连接

        线缆长度
        1.2 米
        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        镀铬合金
        电缆类型
        OFC

      • 附件

        适配器插头
        是，3.5-6.3 毫米
        飞机插头
        是，2 * 3.5 毫米
        干电式
        是，1.5 伏电池 R03/AAA
        存储袋

      • 内箱

        净重
        1.228  磅
        高度
        10.2  英寸
        长度
        5.3  英寸
        净重
        .258  磅
        自重
        .97  磅
        宽度
        4.9  英寸

      • 外箱

        净重
        9.656  磅
        高度
        20.3  英寸
        长度
        11.2  英寸
        净重
        2.064  磅
        自重
        7.592  磅
        宽度
        10.2  英寸

      • 包装尺寸

        厚度
        1.5  英寸
        净重
        .289  磅
        高度
        9.1  英寸
        净重
        0.086  磅
        自重
        0.203  磅
        宽度
        4.9  英寸

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 3 种尺寸的耳罩
      • SHN 适配器
      • 飞机插头
      • 干电式
      • 控制

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