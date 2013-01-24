包装盒中的其他物品
- 3 种尺寸的耳罩
- SHN 适配器
- 飞机插头
- 干电式
- 控制
外界噪音减少 70%
从打开到关闭，使用这些耳塞式降噪耳机可有效地消除高达 70% 的外界噪音干扰。耳机随附三种不同耳罩尺寸，确保密封性绝佳并且佩戴舒适。非常适合在飞机和火车上使用。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
外界噪音减少 70%
从打开到关闭，使用这些耳塞式降噪耳机可有效地消除高达 70% 的外界噪音干扰。耳机随附三种不同耳罩尺寸，确保密封性绝佳并且佩戴舒适。非常适合在飞机和火车上使用。
外界噪音减少 70%
从打开到关闭，使用这些耳塞式降噪耳机可有效地消除高达 70% 的外界噪音干扰。耳机随附三种不同耳罩尺寸，确保密封性绝佳并且佩戴舒适。非常适合在飞机和火车上使用。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
外界噪音减少 70%
从打开到关闭，使用这些耳塞式降噪耳机可有效地消除高达 70% 的外界噪音干扰。耳机随附三种不同耳罩尺寸，确保密封性绝佳并且佩戴舒适。非常适合在飞机和火车上使用。
尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，一定有一对最贴合您的耳朵。
这种智能噪音消除技术可以将吵闹环境中的噪音降低，从而增添倾听的快乐。它对低频率噪音如喷气发动机发出的噪音有非常明显的消除效果，所以您可以在飞机上、在雨中或者相似的环境中享受轻柔的音乐，同时又不会受到背景中蜂鸣声的打扰。这种技术实际是一种通过发出与多余噪音等量但反向的声波，从而有效地消除噪音。
耳朵与耳机之间的完美密封能够消除多余的背景噪音。这些耳机具有卓越的噪音隔离功能，不仅能够阻隔外界噪音干扰，同时还能在低音量设置下提供一流的音质。
采用最便利的颈带式佩戴方式，只需将耳机线环绕在头上，并将控制盒悬挂在颈上。集成式抗缠结滑块可提供进一步的支持。
微型电子元件被巧妙地封装在专门设计的小控制盒中。
使用您自己的耳机收听飞机上的娱乐节目。适配器可以将标准的双声道插孔转换为立体声耳机插孔。
有了这样的适配器，您可以通过 3.5 毫米或 6.35 毫米插孔在设备上使用耳机，让您换种方式使用音频设备。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
音响
连接
附件
内箱
外箱
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