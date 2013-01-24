包装盒中的其他物品
- 航空适配器
- 适配器
- 电池
- 精美软袋
- she9550 3 种尺寸的耳罩
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，总有一对可以让这些飞利浦耳机完美贴合您的耳朵。
这种智能噪音消除技术可以将吵闹环境中的噪音降低，从而增添倾听的快乐。它对低频率噪音如喷气发动机发出的噪音有非常明显的消除效果，所以您可以在飞机上、在雨中或者相似的环境中享受轻柔的音乐，同时又不会受到背景中蜂鸣声的打扰。这种技术实际是一种通过发出与多余噪音等量但反向的声波，从而有效地消除噪音。
耳朵与耳机之间的完美密封能够消除多余的背景噪音。这些耳机具有卓越的噪音隔离功能，不仅能够阻隔外界噪音干扰，同时还能在低音量设置下提供一流的音质。
耳垫非常柔软，它使耳塞可以将耳朵完全封住，产生出众的音色。您的耳朵基本感觉不到压力，现在可以舒舒服服地使用耳机了，想听多久，就听多久！
流线型控制盒位于耳机线上，为噪音消除功能提供了方便的音量调节和开/关控制。电源指示灯还提醒您在不使用时关闭产品，以确保较长的电池寿命。
采用最便利的颈带式佩戴方式，只需将耳机线环绕在头上，并将控制盒悬挂在颈上。集成式抗缠结滑块可提供进一步的支持。
无需取下耳机，便可聆听航班通告、与空乘人员交谈或听到对周边环境的提醒。在控制盒上按通话模式，环境声音将通过耳机的麦克风进入您的耳朵。
使用您自己的耳机收听飞机上的娱乐节目。适配器可以将标准的双声道插孔转换为立体声耳机插孔。
有了这样的适配器，您可以通过 3.5 毫米或 6.35 毫米插孔在设备上使用耳机，让您换种方式使用音频设备。
无需购买电池，马上可以使用。安上电池便可使用！
声音
连接
附件
外箱
包装尺寸
内箱