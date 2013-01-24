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降噪耳机

SHN4600/10
  • 外界噪音减少 85% 外界噪音减少 85% 外界噪音减少 85%
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    降噪耳机

    SHN4600/10

    外界噪音减少 85%

    从打开到关闭，使用这些耳塞式降噪耳机可有效地消除高达 85% 的外界噪音干扰。耳机随附三种不同耳罩尺寸，确保密封性绝佳并且佩戴舒适。非常适合在飞机和火车上使用。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥399.00

    降噪耳机

    外界噪音减少 85%

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      尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，总有一对可以让这些飞利浦耳机完美贴合您的耳朵。

      工艺精良的电子元件消除了 85% 的多余噪音

      这种智能噪音消除技术可以将吵闹环境中的噪音降低，从而增添倾听的快乐。它对低频率噪音如喷气发动机发出的噪音有非常明显的消除效果，所以您可以在飞机上、在雨中或者相似的环境中享受轻柔的音乐，同时又不会受到背景中蜂鸣声的打扰。这种技术实际是一种通过发出与多余噪音等量但反向的声波，从而有效地消除噪音。

      形成绝佳的密封效果，令音质完美无暇

      耳朵与耳机之间的完美密封能够消除多余的背景噪音。这些耳机具有卓越的噪音隔离功能，不仅能够阻隔外界噪音干扰，同时还能在低音量设置下提供一流的音质。

      超软耳垫，让您长时间佩戴依然舒适

      耳垫非常柔软，它使耳塞可以将耳朵完全封住，产生出众的音色。您的耳朵基本感觉不到压力，现在可以舒舒服服地使用耳机了，想听多久，就听多久！

      控制器纤巧轻便，用于调节电量和音量

      流线型控制盒位于耳机线上，为噪音消除功能提供了方便的音量调节和开/关控制。电源指示灯还提醒您在不使用时关闭产品，以确保较长的电池寿命。

      将耳机挂在颈间，令使用更便利

      采用最便利的颈带式佩戴方式，只需将耳机线环绕在头上，并将控制盒悬挂在颈上。集成式抗缠结滑块可提供进一步的支持。

      按下通话模式可以方便地聆听环境声音

      无需取下耳机，便可聆听航班通告、与空乘人员交谈或听到对周边环境的提醒。在控制盒上按通话模式，环境声音将通过耳机的麦克风进入您的耳朵。

      飞行娱乐系统连接适配器

      使用您自己的耳机收听飞机上的娱乐节目。适配器可以将标准的双声道插孔转换为立体声耳机插孔。

      3.5 - 6.35 毫米适配器可以连接所有型号的音频设备

      有了这样的适配器，您可以通过 3.5 毫米或 6.35 毫米插孔在设备上使用耳机，让您换种方式使用音频设备。

      产品附带电池，您可以马上使用

      无需购买电池，马上可以使用。安上电池便可使用！

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        开放
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        18 - 22 000  赫兹
        阻抗
        开：245 欧姆；关：116 欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        20 mW
        降噪效果
        12 dB，200 Hz；90 - 2000 Hz
        灵敏度
        102 dB
        扬声器直径
        8.6 毫米
        类型
        动态
        音圈
        铜制

      • 连接

        线缆长度
        1.5 米
        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        镀金
        线缆类型
        OFC

      • 附件

        适配器插头
        是，3.5-6.3 毫米
        飞机插头
        是，2 * 3.5 毫米
        电池
        是，1.5 伏电池 LR03/AAA

      • 外箱

        EAN
        87 12581 55598 6
        高度
        25.5  厘米
        长度
        29.4  厘米
        用户包装数量
        12
        宽度
        24.4  厘米
        总重
        1.846  千克
        净重
        0.55992  千克
        自重
        1.28608  千克

      • 包装尺寸

        厚度
        4.2  厘米
        总重
        0.10966  千克
        高度
        19.6  厘米
        净重
        0.04666  千克
        自重
        0.063  千克
        宽度
        9.6  厘米
        EAN
        69 23410 70436 5
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装

      • 内箱

        EAN
        87 12581 55599 3
        高度
        21.1  厘米
        长度
        26.7  厘米
        用户包装数量
        6
        宽度
        10.6  厘米
        总重
        0.842  千克
        净重
        0.27996  千克
        自重
        0.56204  千克

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 航空适配器
      • 适配器
      • 电池
      • 精美软袋
      • she9550 3 种尺寸的耳罩

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