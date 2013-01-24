包装盒中的其他物品
- SHN 适配器
- 飞机插头
- 电池
- 遥控
消除 75% 的外界噪音
阻隔外界噪音干扰，静心感受音乐之美 – 围颈式耳机可有效地消除高达 75% 的外界噪音。非常适合在飞机和火车上使用
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
消除 75% 的外界噪音
阻隔外界噪音干扰，静心感受音乐之美 – 围颈式耳机可有效地消除高达 75% 的外界噪音。非常适合在飞机和火车上使用
消除 75% 的外界噪音
阻隔外界噪音干扰，静心感受音乐之美 – 围颈式耳机可有效地消除高达 75% 的外界噪音。非常适合在飞机和火车上使用
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
消除 75% 的外界噪音
阻隔外界噪音干扰，静心感受音乐之美 – 围颈式耳机可有效地消除高达 75% 的外界噪音。非常适合在飞机和火车上使用
这种智能噪音消除技术可以将吵闹环境中的噪音降低，从而增添倾听的快乐。它对低频率噪音如喷气发动机发出的噪音有非常明显的消除效果，所以您可以在飞机上、在雨中或者相似的环境中享受轻柔的音乐，同时又不会受到背景中蜂鸣声的打扰。这种技术实际是一种通过发出与多余噪音等量但反向的声波，从而有效地消除噪音。
耳垫非常柔软，它使耳塞可以将耳朵完全封住，产生绝佳的密封性和出众的音色。您的耳朵基本感觉不到压力，现在可以舒舒服服地使用耳机了，想听多久，就听多久！
3 向调节功能包括一个完全灵活的转轴，可以 360 度转动，还包括一个 3 向橡胶耳挂。这使您可以将挂颈妥贴地放在耳朵上，长时间牢固舒适地配戴。
橡胶耳挂配有防滑手柄，使您可以非常稳固而舒适地配戴，确保将耳机长时间保持在固定位置依然舒适。尤其适合运动时使用。
流线型控制盒位于耳机线上，为噪音消除功能提供了方便的音量调节和开/关控制。电源指示灯还提醒您在不使用时关闭产品，以确保较长的电池寿命。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
电缆便利地仅连接到一侧，大大减少电缆混乱，并且便于在存放时收线。
使用您自己的耳机收听飞机上的娱乐节目。适配器可以将标准的双声道插孔转换为立体声耳机插孔。
有了这样的适配器，您可以通过 3.5 毫米或 6.35 毫米插孔在设备上使用耳机，让您换种方式使用音频设备。
无需购买电池，马上可以使用。安上电池便可使用！
声音
连接
附件
内箱
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