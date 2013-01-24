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降噪耳机

SHN5500/00
  • 消除 75% 的外界噪音 消除 75% 的外界噪音 消除 75% 的外界噪音
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    降噪耳机

    SHN5500/00

    消除 75% 的外界噪音

    阻隔外界噪音干扰，静心感受音乐之美 – 围颈式耳机可有效地消除高达 75% 的外界噪音。非常适合在飞机和火车上使用

    降噪耳机

    消除 75% 的外界噪音

    阻隔外界噪音干扰，静心感受音乐之美 – 围颈式耳机可有效地消除高达 75% 的外界噪音。非常适合在飞机和火车上使用

    消除 75% 的外界噪音

    阻隔外界噪音干扰，静心感受音乐之美 – 围颈式耳机可有效地消除高达 75% 的外界噪音。非常适合在飞机和火车上使用

    降噪耳机

    消除 75% 的外界噪音

    阻隔外界噪音干扰，静心感受音乐之美 – 围颈式耳机可有效地消除高达 75% 的外界噪音。非常适合在飞机和火车上使用

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      高效噪音消除

      精致小巧的电子配件可消除多余的外界噪音达 75%

      这种智能噪音消除技术可以将吵闹环境中的噪音降低，从而增添倾听的快乐。它对低频率噪音如喷气发动机发出的噪音有非常明显的消除效果，所以您可以在飞机上、在雨中或者相似的环境中享受轻柔的音乐，同时又不会受到背景中蜂鸣声的打扰。这种技术实际是一种通过发出与多余噪音等量但反向的声波，从而有效地消除噪音。

      软质密封耳垫具有极佳的密封性，带来近乎完美的音质

      耳垫非常柔软，它使耳塞可以将耳朵完全封住，产生绝佳的密封性和出众的音色。您的耳朵基本感觉不到压力，现在可以舒舒服服地使用耳机了，想听多久，就听多久！

      3 向调节满足个性化配戴

      3 向调节功能包括一个完全灵活的转轴，可以 360 度转动，还包括一个 3 向橡胶耳挂。这使您可以将挂颈妥贴地放在耳朵上，长时间牢固舒适地配戴。

      柔韧的橡胶耳挂使您可以舒适而稳固地配戴

      橡胶耳挂配有防滑手柄，使您可以非常稳固而舒适地配戴，确保将耳机长时间保持在固定位置依然舒适。尤其适合运动时使用。

      控制器纤巧轻便，用于调节电量和音量

      流线型控制盒位于耳机线上，为噪音消除功能提供了方便的音量调节和开/关控制。电源指示灯还提醒您在不使用时关闭产品，以确保较长的电池寿命。

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      单侧电缆可以减少电缆混乱并增加舒适感

      电缆便利地仅连接到一侧，大大减少电缆混乱，并且便于在存放时收线。

      飞行娱乐系统连接适配器

      使用您自己的耳机收听飞机上的娱乐节目。适配器可以将标准的双声道插孔转换为立体声耳机插孔。

      3.5 - 6.35 毫米适配器可以连接所有型号的音频设备

      有了这样的适配器，您可以通过 3.5 毫米或 6.35 毫米插孔在设备上使用耳机，让您换种方式使用音频设备。

      产品附带电池，您可以马上使用

      无需购买电池，马上可以使用。安上电池便可使用！

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        开放
        活动降噪
        50 - 1500 赫兹，>10 dB，300 Hz
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        40 - 20 000  赫兹
        阻抗
        45  欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        500  mW
        灵敏度
        102  分贝
        扬声器直径
        32  毫米
        类型
        动态
        音圈
        降噪效果
        ~10 dB，300 Hz

      • 连接

        线缆长度
        1.2  米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀铬
        线缆类型
        OFC

      • 附件

        适配器插头
        3.5 - 6.3  毫米
        电池
        1.5 伏 R03/AAA

      • 内箱

        总重
        1.8  千克
        高度
        24  厘米
        长度
        45  厘米
        净重
        1.38  千克
        自重
        0.42  千克
        宽度
        19  厘米
        EAN
        87 10895 92042 1
        用户包装数量
        6

      • 外箱

        总重
        16.3  千克
        高度
        54.4  厘米
        长度
        80.5  厘米
        净重
        3.84  千克
        自重
        12.46  千克
        宽度
        47.4  厘米
        EAN
        87 10895 92043 8
        用户包装数量
        48

      • 包装尺寸

        厚度
        7  厘米
        总重
        0.23  千克
        高度
        22.4  厘米
        净重
        0.08  千克
        自重
        0.15  千克
        宽度
        17.9  厘米
        EAN
        87 10895 92041 4
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • SHN 适配器
      • 飞机插头
      • 电池
      • 遥控

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