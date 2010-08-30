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降噪耳机

SHN5600/10
  • 外界噪音减少 85% 外界噪音减少 85% 外界噪音减少 85%
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    降噪耳机

    SHN5600/10

    外界噪音减少 85%

    阻隔外界噪音干扰，静心感受音乐之美 – 这些款式的耳机可有效地消除高达 85% 的外界噪音。非常适合在飞机和火车上使用 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥499.00

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      • 头戴式
      • 黑色

      工艺精良的电子元件消除了 85% 的多余噪音

      这种智能噪音消除技术可以将吵闹环境中的噪音降低，从而增添倾听的快乐。它对低频率噪音如喷气发动机发出的噪音有非常明显的消除效果，所以您可以在飞机上、在雨中或者相似的环境中享受轻柔的音乐，同时又不会受到背景中蜂鸣声的打扰。这种技术实际是一种通过发出与多余噪音等量但反向的声波，从而有效地消除噪音。

      软质密封耳垫具有极佳的密封性，带来近乎完美的音质

      耳垫非常柔软，它使耳塞可以将耳朵完全封住，产生绝佳的密封性和出众的音色。您的耳朵基本感觉不到压力，现在可以舒舒服服地使用耳机了，想听多久，就听多久！

      超柔记忆耳垫，让您数小时持久聆听依然乐此不倦

      耳垫由超柔记忆耳垫制成，让您的耳朵感觉舒适。它们隔音效果良好，可营造完美的密封效果，让您数小时聆听依然不会觉得疲倦。

      易用可调节头带确保最舒适

      易调节的装置在耳垫和耳朵之间提供舒适贴合的防声封条，确保实现最佳性能。

      控制器纤巧轻便，用于调节电量和音量

      流线型控制盒位于耳机线上，为噪音消除功能提供了方便的音量调节和开/关控制。电源指示灯还提醒您在不使用时关闭产品，以确保较长的电池寿命。

      按下通话模式可以方便地聆听环境声音

      无需取下耳机，便可聆听航班通告、与空乘人员交谈或听到对周边环境的提醒。在控制盒上按通话模式，环境声音将通过耳机的麦克风进入您的耳朵。

      飞行娱乐系统连接适配器

      使用您自己的耳机收听飞机上的娱乐节目。适配器可以将标准的双声道插孔转换为立体声耳机插孔。

      3.5 - 6.35 毫米适配器可以连接所有型号的音频设备

      有了这样的适配器，您可以通过 3.5 毫米或 6.35 毫米插孔在设备上使用耳机，让您换种方式使用音频设备。

      产品附带电池，您可以马上使用

      无需购买电池，马上可以使用。安上电池便可使用！

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        开放
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        阻抗
        开：245 欧姆；关：132 欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        20 mW
        灵敏度
        105 分贝
        扬声器直径
        34 毫米
        类型
        动态
        音圈
        铜制
        活动降噪
        12 dB，100 Hz；50-2000 Hz
        频率范围
        15-20000 Hz

      • 连接

        线缆长度
        1.4 米
        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        镀金
        线缆类型
        OFC

      • 附件

        适配器插头
        是，3.5-6.3 毫米
        电池
        是，1.5 伏电池 LR03/AAA
        飞机插头
        是，2 * 3.5 毫米
        保护袋
        随附保护袋

      • 外箱

        EAN
        87 12581 55600 6
        高度
        26.5  厘米
        长度
        22  厘米
        用户包装数量
        3
        宽度
        20.2  厘米
        总重
        1.293  千克
        净重
        0.41277  千克
        自重
        0.88023  千克

      • 包装尺寸

        厚度
        5.6  厘米
        EAN
        69 23410 70435 8
        总重
        0.32759  千克
        高度
        22.3  厘米
        净重
        0.13759  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装
        自重
        0.19  千克
        宽度
        19.6  厘米

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 航空适配器
      • 适配器
      • 电池
      • 精美软袋

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