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降噪耳塞

SHN6000/10
  • 外界噪音减少 90% 外界噪音减少 90% 外界噪音减少 90%
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    降噪耳塞

    SHN6000/10

    外界噪音减少 90%

    该系列降噪耳机专为 iPod 打造，噪音消除率可达 90%，在外出时戴上这些耳机，整个世界将变得安静，飞机和火车引擎的声音都会消失得无影无踪。它们的尺寸小，方便携带，并且可直接通过 iPod 供电，无需使用外部电池。 查看所有优势

    降噪耳塞

    外界噪音减少 90%

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    外界噪音减少 90%

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      尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，总有一对可以让这些飞利浦耳机完美贴合您的耳朵。

      外界噪音减少 90%

      在嘈杂环境中，智能噪音消除技术和弯曲式原声导管设计可增强低音量收听的愉悦感。它尤其能够阻隔引擎噪音等低频声音，让您能够在飞机、火车上畅享轻柔的音乐。

      弯曲式原声导管可以引导定向而又精确的声音

      弯曲式原声导管根据人耳的曲率设计而成，因此可将扬声器发出的声波准确地导入耳鼓，从而实现高清晰播放

      符合人体工程学的弯曲式原声导管设计确保佩戴自然舒适

      基于对人耳结构的透彻了解，弯曲式原声导管设计能够调节扬声器导管和耳塞的角度以贴合特定的耳朵形状，自然地适应您的耳形。

      直接从 iPod 供电

      您不需要携带额外的电池组。为了进一步提高方便性，我们将这款降噪耳机设计为从 iPod 直接供电。

      iPod 控制尽在指尖

      使用线控，您可以轻松地增大/减小音量、跳至上一/下一曲目、快进/快退以及播放和暂停 iPod。它支持单手操作，定会给您带来独特的用户体验。

      精确调谐的扬声器可展现声音的每个细节和动态

      耳机的音效根据飞行声音系统的音型经过精确调制，能够再现每个小细节和最宽广的动态范围。

      技术规格

      • 附件

        保护袋
        随附保护袋

      • 连接

        接头末端
        30 针 Apple 连接器

      • 声音

        磁铁型
        钕制
        频率响应
        20 - 23 500  赫兹
        最大输入功率
        15  mW
        灵敏度
        104  分贝
        扬声器直径
        9  毫米

      • 内箱

        总重
        0.276  千克
        高度
        11.7  厘米
        长度
        18.5  厘米
        净重
        0.078  千克
        自重
        0.198  千克
        宽度
        10.3  厘米
        EAN
        87 12581 49555 8
        用户包装数量
        3

      • 外箱

        总重
        3.328  千克
        高度
        25  厘米
        长度
        38.4  厘米
        净重
        0.624  千克
        自重
        2.704  千克
        宽度
        22  厘米
        EAN
        87 12581 49556 5
        用户包装数量
        24

      • 包装尺寸

        厚度
        3.5  厘米
        总重
        0.092  千克
        高度
        19.7  厘米
        净重
        0.026  千克
        自重
        0.066  千克
        宽度
        9.5  厘米
        EAN
        87 12581 49554 1
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 控制
      • 旅行软袋
      • 3 种尺寸的耳罩 透明

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