包装盒中的其他物品
- 控制
- 旅行软袋
- 3 种尺寸的耳罩 透明
外界噪音减少 90%
该系列降噪耳机专为 iPod 打造，噪音消除率可达 90%，在外出时戴上这些耳机，整个世界将变得安静，飞机和火车引擎的声音都会消失得无影无踪。它们的尺寸小，方便携带，并且可直接通过 iPod 供电，无需使用外部电池。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
外界噪音减少 90%
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外界噪音减少 90%
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尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，总有一对可以让这些飞利浦耳机完美贴合您的耳朵。
在嘈杂环境中，智能噪音消除技术和弯曲式原声导管设计可增强低音量收听的愉悦感。它尤其能够阻隔引擎噪音等低频声音，让您能够在飞机、火车上畅享轻柔的音乐。
弯曲式原声导管根据人耳的曲率设计而成，因此可将扬声器发出的声波准确地导入耳鼓，从而实现高清晰播放
基于对人耳结构的透彻了解，弯曲式原声导管设计能够调节扬声器导管和耳塞的角度以贴合特定的耳朵形状，自然地适应您的耳形。
您不需要携带额外的电池组。为了进一步提高方便性，我们将这款降噪耳机设计为从 iPod 直接供电。
使用线控，您可以轻松地增大/减小音量、跳至上一/下一曲目、快进/快退以及播放和暂停 iPod。它支持单手操作，定会给您带来独特的用户体验。
耳机的音效根据飞行声音系统的音型经过精确调制，能够再现每个小细节和最宽广的动态范围。
附件
连接
声音
内箱
外箱
包装尺寸