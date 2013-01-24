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降噪耳机

SHN7500/01
  • 高效噪音消除 高效噪音消除 高效噪音消除
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    降噪耳机

    SHN7500/01

    高效噪音消除

    设计智能、工艺精良的电子元件减少了 80% 的多余噪音，带来高品质的聆听享受

    降噪耳机

    高效噪音消除

    设计智能、工艺精良的电子元件减少了 80% 的多余噪音，带来高品质的聆听享受

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      飞行娱乐系统连接适配器

      使用您自己的耳机收听飞机上的娱乐节目。适配器可以将标准的双声道插孔转换为立体声耳机插孔。

      3.5 - 6.35 毫米适配器可以连接所有型号的音频设备

      有了这样的适配器，您可以通过 3.5 毫米或 6.35 毫米插孔在设备上使用耳机，让您换种方式使用音频设备。

      产品附带电池，您可以马上使用

      无需购买电池，马上可以使用。安上电池便可使用！

      在不使用耳机时可用便携盒来保护耳机

      使用便携盒是在不用时保护耳机和避免缆线缠绕的最佳方法。

      工艺精良的电子元件消除了多余的环境噪音

      这种智能噪音消除技术可以将吵闹环境中的噪音降低，从而增添倾听的快乐。它对低频率噪音如喷气发动机发出的噪音有非常明显的消除效果，所以您可以在飞机上、在雨中或者相似的环境中享受轻柔的音乐，同时又不会受到背景中蜂鸣声的打扰。这种技术实际是一种通过发出与多余噪音等量但反向的声波，从而有效地消除噪音。

      弯曲式原声导管可以引导定向而又精确的声音

      弯曲式原声导管根据人耳的曲率设计而成，因此可将扬声器发出的声波准确地导入耳鼓，从而实现高清晰播放

      精确调谐的扬声器可展现声音的每个细节和动态

      耳机的音效根据飞行声音系统的音型经过精确调制，能够再现每个小细节和最宽广的动态范围。

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      可轻易分离的线缆让您摆脱了线缆缠绕，在飞机上移动自如

      您可快速轻易地从听筒上拔下可分离线缆，因而不需要在每次离开座位时取下耳机。

      技术规格

      • 附件

        适配器插头
        • 3.5 - 6.3  毫米
        • 2 x 3.5  毫米
        电池
        1.5 伏 R03/AAA
        保护袋
        随附保护袋
        线缆
        可分离线缆

      • 连接

        线缆长度
        1.2 米 + 1.8 米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀金
        线缆类型

      • 声音

        磁铁型
        钕制
        频率响应
        40 - 20 000  赫兹
        最大输入功率
        15  mW
        灵敏度
        104  分贝
        扬声器直径
        9  毫米

      • 内箱

        EAN
        87 12581 44391 7
        用户包装数量
        2
        总重
        0.522  千克
        高度
        18  厘米
        长度
        13  厘米
        净重
        0.304  千克
        自重
        0.218  千克
        宽度
        11.5  厘米

      • 外箱

        EAN
        87 12581 44393 1
        用户包装数量
        12
        总重
        3.992  千克
        高度
        20.5  厘米
        长度
        37  厘米
        净重
        1.824  千克
        自重
        2.168  千克
        宽度
        28  厘米

      • 包装尺寸

        EAN
        87 12581 44389 4
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体
        厚度
        5.1  厘米
        总重
        0.221  千克
        高度
        18.28  厘米
        净重
        0.152  千克
        自重
        0.069  千克
        宽度
        12.3  厘米

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 3 种尺寸的耳罩
      • 控制
      • 旅行软袋

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