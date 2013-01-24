包装盒中的其他物品
- 3 种尺寸的耳罩
- 控制
- 旅行软袋
高效噪音消除
设计智能、工艺精良的电子元件减少了 80% 的多余噪音，带来高品质的聆听享受
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
高效噪音消除
设计智能、工艺精良的电子元件减少了 80% 的多余噪音，带来高品质的聆听享受
高效噪音消除
设计智能、工艺精良的电子元件减少了 80% 的多余噪音，带来高品质的聆听享受
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
高效噪音消除
设计智能、工艺精良的电子元件减少了 80% 的多余噪音，带来高品质的聆听享受
尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，总有一对可以让这些飞利浦耳机完美贴合您的耳朵。
使用您自己的耳机收听飞机上的娱乐节目。适配器可以将标准的双声道插孔转换为立体声耳机插孔。
有了这样的适配器，您可以通过 3.5 毫米或 6.35 毫米插孔在设备上使用耳机，让您换种方式使用音频设备。
无需购买电池，马上可以使用。安上电池便可使用！
使用便携盒是在不用时保护耳机和避免缆线缠绕的最佳方法。
这种智能噪音消除技术可以将吵闹环境中的噪音降低，从而增添倾听的快乐。它对低频率噪音如喷气发动机发出的噪音有非常明显的消除效果，所以您可以在飞机上、在雨中或者相似的环境中享受轻柔的音乐，同时又不会受到背景中蜂鸣声的打扰。这种技术实际是一种通过发出与多余噪音等量但反向的声波，从而有效地消除噪音。
弯曲式原声导管根据人耳的曲率设计而成，因此可将扬声器发出的声波准确地导入耳鼓，从而实现高清晰播放
耳机的音效根据飞行声音系统的音型经过精确调制，能够再现每个小细节和最宽广的动态范围。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
您可快速轻易地从听筒上拔下可分离线缆，因而不需要在每次离开座位时取下耳机。
附件
连接
声音
内箱
外箱
包装尺寸