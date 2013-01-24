包装盒中的其他物品
- SHN 适配器
- 飞机插头
- 电池
- 外壳
- 可分离线缆
外界噪音减少 85%
阻隔外界噪音干扰，静心感受音乐之美 – 这些优质耳机系列可有效地消除高达 85% 的外界噪音。非常适合在飞机和火车上使用
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
外界噪音减少 85%
阻隔外界噪音干扰，静心感受音乐之美 – 这些优质耳机系列可有效地消除高达 85% 的外界噪音。非常适合在飞机和火车上使用
外界噪音减少 85%
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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
外界噪音减少 85%
阻隔外界噪音干扰，静心感受音乐之美 – 这些优质耳机系列可有效地消除高达 85% 的外界噪音。非常适合在飞机和火车上使用
这种智能噪音消除技术可以将吵闹环境中的噪音降低，从而增添倾听的快乐。它对低频率噪音如喷气发动机发出的噪音有非常明显的消除效果，所以您可以在飞机上、在雨中或者相似的环境中享受轻柔的音乐，同时又不会受到背景中蜂鸣声的打扰。这种技术实际是一种通过发出与多余噪音等量但反向的声波，从而有效地消除噪音。
静音切换钮使您可以暂停降噪功能和“音频输入”信号，无需取下耳机即可快速进行对话。
耳垫非常柔软，它使耳塞可以将耳朵完全封住，产生绝佳的密封性和出众的音色。您的耳朵基本感觉不到压力，现在可以舒舒服服地使用耳机了，想听多久，就听多久！
最佳音效是您的期待和需要 - 该耳机使用的扬声器驱动器采用优质钕磁铁，能够满足您的高要求，始终带给您回味无穷的聆听体验。
耳垫非常柔软，它使耳塞可以将耳朵完全封住，产生出众的音色。您的耳朵基本感觉不到压力，现在可以舒舒服服地使用耳机了，想听多久，就听多久！
易调节的装置在耳垫和耳朵之间提供舒适贴合的防声封条，确保实现最佳性能。
可分离线缆既方便存放，又容易使用。睡觉时只需拔下线缆即可自由移动。
使用便携盒是在不用时保护耳机和避免缆线缠绕的最佳方法。
使用您自己的耳机收听飞机上的娱乐节目。适配器可以将标准的双声道插孔转换为立体声耳机插孔。
有了这样的适配器，您可以通过 3.5 毫米或 6.35 毫米插孔在设备上使用耳机，让您换种方式使用音频设备。
无需购买电池，马上可以使用。安上电池便可使用！
声音
连接
附件
内箱
外箱
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