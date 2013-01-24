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降噪耳机

SHN9500/01
  • 外界噪音减少 85% 外界噪音减少 85% 外界噪音减少 85%
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    降噪耳机

    SHN9500/01

    外界噪音减少 85%

    阻隔外界噪音干扰，静心感受音乐之美 – 这些优质耳机系列可有效地消除高达 85% 的外界噪音。非常适合在飞机和火车上使用

    降噪耳机

    外界噪音减少 85%

    阻隔外界噪音干扰，静心感受音乐之美 – 这些优质耳机系列可有效地消除高达 85% 的外界噪音。非常适合在飞机和火车上使用

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      高效噪音消除

      工艺精良的电子元件消除了 85% 的多余噪音

      这种智能噪音消除技术可以将吵闹环境中的噪音降低，从而增添倾听的快乐。它对低频率噪音如喷气发动机发出的噪音有非常明显的消除效果，所以您可以在飞机上、在雨中或者相似的环境中享受轻柔的音乐，同时又不会受到背景中蜂鸣声的打扰。这种技术实际是一种通过发出与多余噪音等量但反向的声波，从而有效地消除噪音。

      借助静音按钮，无需取下耳机即可对话

      静音切换钮使您可以暂停降噪功能和“音频输入”信号，无需取下耳机即可快速进行对话。

      软质密封耳垫具有极佳的密封性，带来近乎完美的音质

      耳垫非常柔软，它使耳塞可以将耳朵完全封住，产生绝佳的密封性和出众的音色。您的耳朵基本感觉不到压力，现在可以舒舒服服地使用耳机了，想听多久，就听多久！

      钕制驱动器带来高品质的音效

      最佳音效是您的期待和需要 - 该耳机使用的扬声器驱动器采用优质钕磁铁，能够满足您的高要求，始终带给您回味无穷的聆听体验。

      超软耳垫，让您长时间佩戴依然舒适

      耳垫非常柔软，它使耳塞可以将耳朵完全封住，产生出众的音色。您的耳朵基本感觉不到压力，现在可以舒舒服服地使用耳机了，想听多久，就听多久！

      易用可调节头带确保最舒适

      易调节的装置在耳垫和耳朵之间提供舒适贴合的防声封条，确保实现最佳性能。

      单边可分离线缆，更加方便

      可分离线缆既方便存放，又容易使用。睡觉时只需拔下线缆即可自由移动。

      在不使用耳机时可用便携盒来保护耳机

      使用便携盒是在不用时保护耳机和避免缆线缠绕的最佳方法。

      飞行娱乐系统连接适配器

      使用您自己的耳机收听飞机上的娱乐节目。适配器可以将标准的双声道插孔转换为立体声耳机插孔。

      3.5 - 6.35 毫米适配器可以连接所有型号的音频设备

      有了这样的适配器，您可以通过 3.5 毫米或 6.35 毫米插孔在设备上使用耳机，让您换种方式使用音频设备。

      产品附带电池，您可以马上使用

      无需购买电池，马上可以使用。安上电池便可使用！

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        磁铁型
        钕制
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        音圈
        铜制
        频率响应
        20 - 22 000  赫兹
        阻抗
        32  欧姆
        最大输入功率
        500  mW
        降噪效果
        ~20 dB，200 Hz
        灵敏度
        102  分贝
        单元直径
        40  毫米
        类型
        钕制

      • 连接

        线缆长度
        1.2 米 + 1.8 米
        连接口
        3.5 - 6.3  毫米
        告别线缆
        抗缠结
        接口末端
        镀金
        线缆类型
        LC-OFC

      • 附件

        适配器插头
        • 3.5 - 6.3  毫米
        • 2 x 3.5  毫米
        电池
        1.5 伏 R03/AAA
        线缆
        • 可分离线缆
        • 可分离设计，方便休息
        保护袋
        随附保护袋

      • 内箱

        总重
        2.29  千克
        高度
        24.5  厘米
        长度
        23.5  厘米
        净重
        0.932  千克
        自重
        1.358  千克
        宽度
        13  厘米
        EAN
        87 12581 44390 0
        用户包装数量
        2

      • 外箱

        总重
        13.748  千克
        高度
        27  厘米
        长度
        49  厘米
        净重
        5.592  千克
        自重
        8.156  千克
        宽度
        41.5  厘米
        EAN
        87 12581 44392 4
        用户包装数量
        12

      • 包装尺寸

        厚度
        5.7  厘米
        总重
        0.57  千克
        高度
        25.05  厘米
        净重
        0.466  千克
        自重
        0.104  千克
        宽度
        22.2  厘米
        EAN
        87 12581 44388 7
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • SHN 适配器
      • 飞机插头
      • 电池
      • 外壳
      • 可分离线缆

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