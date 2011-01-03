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O'Neill

带麦克风的 STRETCH 头带式耳机

SHO9567WT/28
O'Neill
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    O'Neill 带麦克风的 STRETCH 头带式耳机

    SHO9567WT/28

    The Stretch

    可自动贴合的 Stretch 建立了随时随地享受耐用高音质的新标准。这些强壮的坏家伙超级灵活而坚固，同时豪华的衬垫确保了五星级的舒适感。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥699.00

    O'Neill 带麦克风的 STRETCH 头带式耳机

    The Stretch

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    The Stretch

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    O'Neill 带麦克风的 STRETCH 头带式耳机

    The Stretch

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      隔音超柔耳垫

      隔音超柔耳垫

      豪华的超柔耳垫，让您持久配戴耳机也不会有任何不适。

      高弹性头带，耐用性更高

      高弹性头带，耐用性更高

      头带采用高档尼龙 TR55 高弹性聚合物制作而成，确保耳机坚固而柔软。

      坚固的无缠绕线缆，配有加固的连接器

      坚固的无缠绕线缆，配有加固的连接器

      归功于坚固的无缠绕织物线缆和加固的连接器，令这些耳机可经受灵活生活方式所带来的磨损，持久耐用。

      麦克风、音量和曲目控制装置，轻松操控 iPhone/ iPod/ iPad

      麦克风、音量和曲目控制装置，轻松操控 iPhone/ iPod/ iPad

      麦克风、音量和曲目控制装置，轻松操控 iPhone/iPod/iPad。

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      归功于灵巧的构造和弹性内带，The Stretch 的自调节功能每次均能完美贴合任意头型。

      动态 40 毫米驱动器，带来深沉的动态低音效果

      借助动态 40 毫米驱动器，这些耳机可提供水晶般清晰的声音体验并带来极其强劲的低音效果。

      技术规格

      • 产品尺寸

        厚度
        7.5  厘米
        厚度
        3.0  英寸
        宽度
        17  厘米
        宽度
        6.7  英寸
        重量
        0.159  千克
        重量
        0.351  磅
        高度
        19.5  厘米
        高度
        7.7  英寸

      • 连接

        线缆接口
        单边线缆
        线缆长度
        1.2米
        连接口
        3.5 毫米立体声
        接口末端
        24k 镀金
        线缆类型
        OFC（无氧铜）

      • 包装尺寸

        货架摆放类型
        样品
        随附产品数量
        1
        UPC
        6 09585 19456 4
        厚度
        9  厘米
        厚度
        3.5  英寸
        总重
        0.5  千克
        总重
        1.102  磅
        高度
        21.5  厘米
        高度
        8.5  英寸
        净重
        0.353  磅
        净重
        0.16  千克
        包装类型
        样品
        自重
        0.749  磅
        自重
        0.34  千克
        宽度
        19.5  厘米
        宽度
        7.7  英寸

      • 外箱

        GTIN
        1 06 09585 19456 1
        用户包装数量
        3
        总重
        3.924  磅
        总重
        1.78  千克
        高度
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        高度
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        长度
        29.5  厘米
        长度
        11.6  英寸
        净重
        0.48  千克
        净重
        1.058  磅
        自重
        2.866  磅
        自重
        1.30  千克
        宽度
        24.2  厘米
        宽度
        9.5  英寸

      • 便利性

        音量控制
        Y

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