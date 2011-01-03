如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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其源于最新的滑雪技术，线缆挂住时可快速脱离头带。只需将线缆重新连接至耳机的线缆应力释放装置便可继续欣赏音乐。
豪华的超柔耳垫，让您持久配戴耳机也不会有任何不适。
头带采用高档尼龙 TR55 高弹性聚合物制作而成，确保耳机坚固而柔软。
归功于坚固的无缠绕织物线缆和加固的连接器，令这些耳机可经受灵活生活方式所带来的磨损，持久耐用。
麦克风、音量和曲目控制装置，轻松操控 iPhone/iPod/iPad。
归功于灵巧的构造和弹性内带，The Stretch 的自调节功能每次均能完美贴合任意头型。
借助动态 40 毫米驱动器，这些耳机可提供水晶般清晰的声音体验并带来极其强劲的低音效果。
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