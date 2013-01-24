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入耳式运动耳机

SHQ1007/98
  • 可定制佩戴方式 可定制佩戴方式 可定制佩戴方式
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    入耳式运动耳机

    SHQ1007/98

    可定制佩戴方式

    这些耳机采用抗微生物和防水材料制造，专为健身爱好者而设计。线缆的长度同样可以定制，从而使它们特别适合用于运动臂环或一般用途。

    官方建议零售价: ￥399.00

    入耳式运动耳机

    可定制佩戴方式

    这些耳机采用抗微生物和防水材料制造，专为健身爱好者而设计。线缆的长度同样可以定制，从而使它们特别适合用于运动臂环或一般用途。

    可定制佩戴方式

    这些耳机采用抗微生物和防水材料制造，专为健身爱好者而设计。线缆的长度同样可以定制，从而使它们特别适合用于运动臂环或一般用途。

    官方建议零售价: ￥399.00

    入耳式运动耳机

    可定制佩戴方式

    这些耳机采用抗微生物和防水材料制造，专为健身爱好者而设计。线缆的长度同样可以定制，从而使它们特别适合用于运动臂环或一般用途。

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      超轻盈设计

      超轻盈设计，佩戴倍感舒适 - 专为运动而设计

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      定制线缆长度

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      麦克风和音乐控制

      光泽动人的麦克风和控制器，方便您远距离通话、聆听和控制 iPod/iPhone/iPad。

      技术规格

      • 声音

        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        30 - 20 000  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        最大输入功率
        10 mW
        灵敏度
        110 dB
        扬声器直径
        13.5 毫米
        类型
        动态
        音圈
        CCAW
        磁铁型
        钕制

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2米
        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        镀金
        线缆类型
        OFC

      • 附件

        便携盒

      • 包装尺寸

        高度
        19.5  厘米
        宽度
        6.4  厘米
        厚度
        3.5  厘米
        EAN
        87 12581 58478 8
        随附产品数量
        1
        总重
        0.071  千克
        净重
        0.026  千克
        包装类型
        包装盒
        自重
        0.045  千克

      • 外箱

        用户包装数量
        24
        总重
        2.605  千克
        高度
        19  厘米
        长度
        43.5  厘米
        净重
        0.624  千克
        自重
        1.981  千克
        宽度
        26.1  厘米
        EAN
        87 12581 58640 9

      • 内箱

        EAN
        87 12581 58642 3
        用户包装数量
        3
        总重
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      • 便利性

        音量控制

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • iPhone 线控式麦克风和音量控制
      • 线夹

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