包装盒中的其他物品
- iPhone 线控式麦克风和音量控制
- 线夹
可定制佩戴方式
这些耳机采用抗微生物和防水材料制造，专为健身爱好者而设计。线缆的长度同样可以定制，从而使它们特别适合用于运动臂环或一般用途。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
可定制佩戴方式
这些耳机采用抗微生物和防水材料制造，专为健身爱好者而设计。线缆的长度同样可以定制，从而使它们特别适合用于运动臂环或一般用途。
可定制佩戴方式
这些耳机采用抗微生物和防水材料制造，专为健身爱好者而设计。线缆的长度同样可以定制，从而使它们特别适合用于运动臂环或一般用途。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
可定制佩戴方式
这些耳机采用抗微生物和防水材料制造，专为健身爱好者而设计。线缆的长度同样可以定制，从而使它们特别适合用于运动臂环或一般用途。
防水密封设计，保护耳机不被汗渍损坏
这些飞利浦耳机具有 3 种型号的超柔软硅制耳罩，无需施加压力即可舒适地佩戴在耳中，同时能够有效地阻隔多余的噪音。
可精细调谐的音响效果，让您的运动体验增色添彩 - 给您的训练课加油
超轻盈设计，佩戴倍感舒适 - 专为运动而设计
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
60 厘米短线设计配合臂环使用。您也可以使用 60 厘米延长线发现完美的配戴方式。
三款柔软的耳罩，让您可以根据耳型定制飞利浦耳机的配戴方式。
光泽动人的麦克风和控制器，方便您远距离通话、聆听和控制 iPod/iPhone/iPad。
声音
连接
附件
包装尺寸
外箱
内箱
便利性