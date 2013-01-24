随心所欲，体验自由
用羽量般轻盈的 Actionfit SHQ1300 耳机创造新的个人记录。防汗且防雨，这些坚固的耳机保证了强劲的低音和舒适佩戴，这归功于高性能驱动器和 C 形稳定锁。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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这些 Actionfit 运动耳机仅有 5.7 克重，轻便舒适，您甚至感觉不到它们的存在。是您轻松跨越艰难关头的完美搭档。
ActionFit 耳机随附线夹，确保线缆不会干扰您的刻苦训练。
C 形涂胶耳塞套可确保 Actionfit 耳机在耳中稳固定位，让您心无旁骛，专注于训练。
8.6 毫米钕制驱动器，带来高性能震撼音质，助您达到理想水平。
凯夫拉尔® 加固耳机线结实耐用，能够胜任严苛的训练。
这些 ActionFit 耳机不会阻隔声音，让您随时了解周边情况，始终确保安全，尤其是在户外锻炼时。开放式声学平台可提供优质音效，而不会将您与周围环境隔绝开来。
汗水或雨水也无法阻挡您尽情欣赏心爱音乐的热望。这些 Actionfit 运动耳机的材料均经过 IPX2 级防水标准认证，是在各种天气下锻炼时的完美伴侣。
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