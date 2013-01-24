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ActionFit

带麦克风的运动耳机

SHQ1405BL/00
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    ActionFit 带麦克风的运动耳机

    SHQ1405BL/00

    挑战个人极限

    飞利浦 Actionfit RunWild 运动耳机，为您的个人新佳绩提供动力。羽量轻盈且防水，可随意配戴。同时，高功率驱动器可提供深沉的低音效果，让您的身体时刻保持运动激情。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥149.00

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      佩戴舒适的运动耳塞

      • 更适合户外使用
      • 防汗/防水
      • 耳塞式耳机
      开放式声学设计，让您随时了解周边情况

      开放式声学设计，让您随时了解周边情况

      这些 ActionFit 耳机不会阻隔声音，让您随时了解周边情况，始终确保安全，尤其是在户外锻炼时。开放式声学平台可提供优质音效，而不会将您与周围环境隔绝开来。

      个性化定制您的耳挂、鳍状结构或耳塞样式

      个性化定制您的耳挂、鳍状结构或耳塞样式

      个性化定制。可在耳挂、鳍状结构或耳塞样式之间选择，使耳塞能够牢固放入耳中，以便您保持前行。

      开放式声学结构让声音可更好地感知且安全

      开放式声学结构让声音可更好地感知且安全

      享受不会将您与周围环境隔绝开来的优质声音。开放式声学设计可传入环境声，以便您随时了解周边情况，保持警惕，且在室外更安全地运动。

      凯夫拉尔® 加固线缆，十分耐用

      凯夫拉尔® 加固线缆，十分耐用

      旨在实现更高的耐用性和强度。其凯夫拉尔涂层线缆可以很好地防止撕裂，并可经受极端的剧烈冲击。

      高性能音质，可让您取得更好成绩

      高性能音质，可让您取得更好成绩

      13.6 毫米驱动器，带来高性能震撼音质，助您达到理想水平。

      十分适合剧烈的锻炼，具有 IPX4 防水等级

      十分适合剧烈的锻炼，具有 IPX4 防水等级

      不要害怕出汗或冒险参加运动。它具有 IPX4 等级，您可以尽情大汗淋漓地进行锻炼，也可以在下雨天锻炼，湿气不会进入听筒。

      随附线夹，训练时免去线缆缠绕的烦恼

      随附线夹，训练时免去线缆缠绕的烦恼

      线夹可保持线缆不会干扰您的刻苦训练。

      格外舒适的训练：4.69 克轻便耳机

      格外舒适的训练：4.69 克轻便耳机

      ActionFit 耳机仅为 4.69 克重的轻便设计，佩戴起来感觉非同一般。事实上，您在锻炼时几乎感觉不到它的存在 – 耳畔只有非凡、震撼的音效，令您充分集中精力并保持运动激情。

      可在训练时控制您的音乐和接听电话

      可在训练时控制您的音乐和接听电话

      保持联系。内置麦克风和曲目控制 (IPX2)，可使您在训练时快速、轻松地更换音乐或接听电话。

      锻炼后可水洗

      采用防水材料打造，您可在水龙头下清洗耳机。

      技术规格

      • 声音

        隔音膜
        PET
        频率响应
        15 - 22000  赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        灵敏度
        107 dB
        最大输入功率
        10 mW
        单元直径
        13.6 毫米
        原声系统
        半封闭式
        磁铁型
        钕制

      • 连接

        连接口
        3.5  毫米
        线缆长度
        1.2  米
        线缆接口
        两边、对称
        接口末端
        镀金

      • 附件

        可分离式耳塞
        1 副
        可分离式耳朵鳍状结构
        1 副
        可分离式耳挂
        1 副
        线缆管理
        线夹

      • 内箱

        总重
        0.12  千克
        总重
        0.265  磅
        GTIN
        2 69 25970 70957 0
        高度
        2.4  英寸
        高度
        6  厘米
        长度
        7.1  英寸
        长度
        18.1  厘米
        净重
        0.0393  千克
        净重
        0.087  磅
        用户包装数量
        3
        自重
        0.0807  千克
        自重
        0.178  磅
        宽度
        3.2  英寸
        宽度
        8.2  厘米

      • 外箱

        总重
        1.191  千克
        总重
        2.626  磅
        GTIN
        1 69 25970 70957 3
        高度
        6.3  英寸
        高度
        16  厘米
        长度
        13.9  英寸
        长度
        35.3  厘米
        净重
        0.3144  千克
        净重
        0.693  磅
        用户包装数量
        24
        自重
        0.8766  千克
        自重
        1.933  磅
        宽度
        7.8  英寸
        宽度
        19.9  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        2.5  厘米
        厚度
        1  英寸
        EAN
        69 25970 70957 6
        总重
        0.0322  千克
        总重
        0.071  磅
        高度
        17.3  厘米
        高度
        6.8  英寸
        净重
        0.029  磅
        净重
        0.0131  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体
        自重
        0.042  磅
        自重
        0.0191  千克
        货架摆放类型
        两种
        宽度
        2  英寸
        宽度
        5  厘米

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