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ActionFit

运动耳机

SHQ3300PK/00
  • 随心所欲，体验自由 随心所欲，体验自由 随心所欲，体验自由
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    ActionFit 运动耳机

    SHQ3300PK/00

    随心所欲，体验自由

    配有轻便、防汗的可调节耳挂，Actionfit SHQ3300 耳机可令您专注于训练，激情不减。伴着难以置信的音效和恍若无物的舒适感轻松训练。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥199.00
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    配有轻便、防汗的可调节耳挂，Actionfit SHQ3300 耳机可令您专注于训练，激情不减。伴着难以置信的音效和恍若无物的舒适感轻松训练。 查看所有优势

    随心所欲，体验自由

    配有轻便、防汗的可调节耳挂，Actionfit SHQ3300 耳机可令您专注于训练，激情不减。伴着难以置信的音效和恍若无物的舒适感轻松训练。 查看所有优势

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      随心所欲，体验自由

      佩戴稳固，轻便设计

      • 8.6 毫米驱动单元/封闭式后盖
      • 耳挂式
      7.1 克轻盈设计，佩戴极致舒适*

      7.1 克轻盈设计，佩戴极致舒适*

      这些 Actionfit 运动耳机仅有 7.1 克重，轻便舒适，您甚至感觉不到它们的存在。是您轻松跨越艰难关头的完美搭档。

      可调节耳挂，令每个人都能舒适贴合地佩戴

      可调节耳挂，令每个人都能舒适贴合地佩戴

      可调节耳挂确保 ActionFit SHQ3300 耳机完美贴合您的耳朵。只需将耳机挂在耳朵上，上下滑动可调节挂钩，即可舒适贴合您的耳朵。不论什么样的训练或地形，耳机均能舒适贴合耳朵。

      随附线夹，训练时免去线缆缠绕的烦恼

      随附线夹，训练时免去线缆缠绕的烦恼

      ActionFit 耳机随附线夹，确保线缆不会干扰您的刻苦训练。

      凯夫拉尔® 加固线缆，十分耐用

      凯夫拉尔® 加固线缆，十分耐用

      凯夫拉尔® 加固耳机线结实耐用，能够胜任严苛的训练。

      防汗防湿 - 尤为适合训练使用

      防汗防湿 - 尤为适合训练使用

      汗水或雨水也无法阻挡您尽情欣赏心爱音乐的热望。这些 Actionfit 运动耳机的材料均经过 IPX2 级防水标准认证，是在各种天气下锻炼时的完美伴侣。

      高性能音质，带来理想表现

      高性能音质，带来理想表现

      8.6 毫米钕制驱动器，带来高性能震撼音质，助您达到理想水平。

      3 种尺寸耳塞套，令佩戴更加舒适

      3 种尺寸耳塞套，令佩戴更加舒适

      塞入式耳机，带来出众的隔音效果

      塞入式耳机可在耳道中形成密封，达到强大的隔音效果。椭圆声管经过人体工程学优化，确保舒适贴合的体验。

      技术规格

      • 声音

        隔音膜
        PET
        阻抗
        16  欧姆
        灵敏度
        107  分贝
        最大输入功率
        20  mW
        单元直径
        8.6  毫米
        磁铁型
        钕制
        原声系统
        封闭式
        频率响应
        6 - 24 000  赫兹

      • 设计

        颜色
        粉色

      • 连接

        线缆接口
        两边、对称
        线缆长度
        1.2  米
        连接口
        3.5  毫米
        接口末端
        镀金
        接口末端
        镀金

      • 附件

        线缆管理
        线夹
        存储袋
        Y

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          奖项

          • 耳机获得 IPX4 和 IPX7 认证，耳麦获得 IPX2 认证。