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运动颈带式耳机

SHQ4007/98
  • 防汗和可水洗 防汗和可水洗 防汗和可水洗
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    运动颈带式耳机

    SHQ4007/98

    防汗和可水洗

    这些耳机采用抗微生物和防水材料制造，专为健身爱好者而设计。线缆的长度同样可以定制，从而使它们特别适合用于运动臂环或一般用途。

    运动颈带式耳机

    防汗和可水洗

    这些耳机采用抗微生物和防水材料制造，专为健身爱好者而设计。线缆的长度同样可以定制，从而使它们特别适合用于运动臂环或一般用途。

    防汗和可水洗

    这些耳机采用抗微生物和防水材料制造，专为健身爱好者而设计。线缆的长度同样可以定制，从而使它们特别适合用于运动臂环或一般用途。

    运动颈带式耳机

    防汗和可水洗

    这些耳机采用抗微生物和防水材料制造，专为健身爱好者而设计。线缆的长度同样可以定制，从而使它们特别适合用于运动臂环或一般用途。

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      技术规格

      • 声音

        隔音膜
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        频率响应
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        阻抗
        16 欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        20 mW
        灵敏度
        102 dB
        扬声器直径
        9 毫米
        类型
        动感

      • 连接

        线缆接口
        单面
        线缆长度
        1.2米
        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        镀金
        线缆类型
        OFC

      • 便利性

        音量控制

      • 附件

        便携盒

      • 包装尺寸

        高度
        19.5  厘米
        宽度
        14  厘米
        厚度
        4.5  厘米
        净重
        0.035  千克
        总重
        0.124  千克
        自重
        0.089  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        包装盒
        EAN
        87 12581 58481 8

      • 外箱

        长度
        21.8  厘米
        宽度
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        用户包装数量
        3
        EAN
        87 12581 58638 6

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