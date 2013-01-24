无线魅力，挑战个人极限
飞利浦 Actionfit RunFree 无线运动耳机，将您的训练带入自由澎湃和精力充沛的全新境界。佩戴稳固，强劲防水设计且具有震撼的低音，让您的身体时刻保持运动激情。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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享受不会将您与周围环境隔绝开来的优质声音。开放式声学设计可传入环境声，以便您随时了解周边情况，保持警惕，且在室外更安全地运动。
C 形涂胶耳塞套可确保 Actionfit 耳机在耳中稳固定位，让您心无旁骛，专注于训练。
蓝牙技术可提供轻松自在的无线音乐。
ActionFit 耳机旨在提供更高的耐用性和强度。其凯夫拉尔涂层线缆可以很好地防止撕裂，并可经受极端环境和锻炼的冲击。
13.6 毫米驱动器，带来高性能震撼音质，助您达到理想水平。
不要害怕出汗。具有 IPX2 等级，您可以尽情大汗淋漓地进行锻炼，也可以在下雨天锻炼，湿气不会进入听筒。
保持联系。内置麦克风和曲目控制，可使您在训练时快速、轻松地更换音乐或接听电话。
连接
功率
声音
便利性
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