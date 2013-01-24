佩戴稳固
这些符合人机工学的耳挂式耳机使用起来特别舒适，为您再现超凡品质的音乐。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
佩戴稳固
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佩戴稳固
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佩戴稳固
这些符合人机工学的耳挂式耳机使用起来特别舒适，为您再现超凡品质的音乐。
小巧的体积使佩戴更加舒适，但这丝毫不影响它发出清晰、不失真的音效，15 毫米扬声器驱动器是满足您听觉享受的理想尺寸。
有了声乐调谐的空气通道对低音的增压，您就可以享受到梦幻般的逼真效果以及真正环绕立体声的听觉体验。
声乐调谐的设计和上佳的驱动器确保您获得一流的音频效果。
这种 3D 耳挂既柔软又灵活，即使您在运动中或者在走动中欣赏音乐时，也能将它舒服地挂在耳边。
这款耳机的设计充分考虑到了人类耳朵的轮廓，使得佩戴起来非常舒适，为您在长时间听歌时带来更高的享受。
即使在运动时，耳挂也可以一直挂在耳朵的后面，使耳机保持在一个非常舒适的位置而且绝不会影响听觉效果。通过与您耳后接触的部分，可以使耳机停留在耳朵上
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
无论您是在户外跑步、骑自行车消遣还是参加任何动感十足的娱乐活动，这种耳机都可以舒服地固定在您的耳朵上。
由于在设计时就考虑到它的粗暴使用，而且采用结实的材料制成，所以产品非常耐用。
声音
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外箱
包装尺寸