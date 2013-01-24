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耳挂式耳机

SHS3201/97
  • 特别舒适 特别舒适 特别舒适
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    耳挂式耳机

    SHS3201/97

    特别舒适

    这些符合人机工学的耳挂式耳机使用起来特别舒适，为您再现超凡品质的音乐。

    耳挂式耳机

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      小巧的体积使佩戴更加舒适，但这丝毫不影响它发出清晰、不失真的音效，15 毫米扬声器驱动器是满足您听觉享受的理想尺寸。

      低音导管可增强低音，使音色清晰、逼真

      有了声乐调谐的空气通道对低音的增压，您就可以享受到梦幻般的逼真效果以及真正环绕立体声的听觉体验。

      尽情享受一流的效果和绝佳的音质

      声乐调谐的设计和上佳的驱动器确保您获得一流的音频效果。

      3D 柔软耳挂适合各种耳形

      这种 3D 耳挂既柔软又灵活，即使您在运动中或者在走动中欣赏音乐时，也能将它舒服地挂在耳边。

      符合人体工学的耳机增强使用者的舒适感

      这款耳机的设计充分考虑到了人类耳朵的轮廓，使得佩戴起来非常舒适，为您在长时间听歌时带来更高的享受。

      人体工学耳挂使配戴更加舒适稳固

      即使在运动时，耳挂也可以一直挂在耳朵的后面，使耳机保持在一个非常舒适的位置而且绝不会影响听觉效果。通过与您耳后接触的部分，可以使耳机停留在耳朵上

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      在活动时也能将其舒服地挂在耳边

      无论您是在户外跑步、骑自行车消遣还是参加任何动感十足的娱乐活动，这种耳机都可以舒服地固定在您的耳朵上。

      持久耐用的构造延长了产品的使用寿命

      由于在设计时就考虑到它的粗暴使用，而且采用结实的材料制成，所以产品非常耐用。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        开放
        磁铁型
        钕制
        音圈
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        20 - 20 000  赫兹
        阻抗
        16  欧姆
        最大输入功率
        15  mW
        灵敏度
        100  分贝
        扬声器直径
        15  毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2  米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀铬
        线缆类型
        OFC

      • 内箱

        总重
        0.481  千克
        高度
        11.8  厘米
        长度
        18.4  厘米
        净重
        0.351  千克
        自重
        0.13  千克
        宽度
        18  厘米

      • 外箱

        总重
        1.22  千克
        高度
        14.7  厘米
        长度
        38  厘米
        净重
        0.264  千克
        自重
        0.956  千克
        宽度
        21  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        2.8  厘米
        总重
        0.058  千克
        高度
        17.5  厘米
        净重
        0.022  千克
        自重
        0.036  千克
        宽度
        10  厘米

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