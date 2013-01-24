超重低音
此耳夹式耳机使用舒适、稳定性好、性能高，让您可享受低音节拍的脉动。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
超重低音
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超重低音
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超重低音
此耳夹式耳机使用舒适、稳定性好、性能高，让您可享受低音节拍的脉动。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
27 毫米喇叭驱动器虽然外形小巧，携带方便舒适，但一样可以发出足够清晰震撼的音效，是您享受不失真收听效果的理想选择。
低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音。
耳垫采用豪华材料制作，造型别致，配戴起来极为舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄而且还能增强低音效果。耳垫的造型非常独特，可以完全吻合人的耳廓。
即使在运动时，耳挂也可以一直挂在耳朵的后面，使耳机保持在一个非常舒适的位置而且绝不会影响听觉效果。通过与您耳后接触的部分，可以使耳机停留在耳朵上
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
这样的布线方式既简单又能很好地解决电缆缠绕的问题，让您可将电线挂到脖子后面而不必垂到胸前。
从三种不同造型和颜色的听筒外罩中选择一种，衬托您的品味，展现您的个性。
耳垫由超软泡沫材料制成，对于碰触反应灵敏，可以轻柔地贴合您的耳朵。佩戴如此惬意，让您简直舍不得摘下。
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