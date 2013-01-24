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耳挂式耳机

SHS3701/00
  • 超重低音 超重低音 超重低音
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    耳挂式耳机

    SHS3701/00

    超重低音

    此耳夹式耳机使用舒适、稳定性好、性能高，让您可享受低音节拍的脉动。

    耳挂式耳机

    超重低音

    此耳夹式耳机使用舒适、稳定性好、性能高，让您可享受低音节拍的脉动。

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    超重低音

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      低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色

      低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音。

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      耳垫采用豪华材料制作，造型别致，配戴起来极为舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄而且还能增强低音效果。耳垫的造型非常独特，可以完全吻合人的耳廓。

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      技术规格

      • 音响

        原声系统
        打开
        磁铁型
        钕制
        音圈
        铜制
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        12 - 22 000  赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        最大输入功率
        100 mW
        灵敏度
        102 dB

      • 连接

        线缆接口
        两边平行，不对称
        线缆长度
        1.2 米
        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        24k 镀金
        电缆类型
        铜制

      • 内箱

        净重
        0.732  千克
        高度
        11.3  厘米
        长度
        23.3  厘米
        净重
        0.276  千克
        自重
        0.456  千克
        宽度
        23  厘米

      • 外箱

        净重
        13.189  千克
        高度
        49.2  厘米
        长度
        48.8  厘米
        净重
        4.416  千克
        自重
        8.773  千克
        宽度
        39.8  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        3.6  厘米
        净重
        0.092  千克
        高度
        22  厘米
        净重
        0.046  千克
        自重
        0.046  千克
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