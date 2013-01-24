声音均衡
具有动态低音的挂颈式耳机。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
声音均衡
具有动态低音的挂颈式耳机。
声音均衡
具有动态低音的挂颈式耳机。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
声音均衡
具有动态低音的挂颈式耳机。
32 毫米喇叭驱动器是个外形小巧却功能强大的元件，任何指定的输入功率下都能够保证不失真的高品质音效。
低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
耳垫采用豪华材料制作，造型别致，佩戴起来极为舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄而且还能增强低音效果。耳垫的造型非常独特，可以完全吻合人的耳廓。
电缆便利地仅连接到一侧，大大减少电缆混乱，并且便于在存放时收线。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
声音
连接
内箱
外箱
包装尺寸