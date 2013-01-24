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围颈式耳机

SHS390/97
  • 声音均衡 声音均衡 声音均衡
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    围颈式耳机

    SHS390/97

    声音均衡

    具有动态低音的挂颈式耳机。

    围颈式耳机

    声音均衡

    具有动态低音的挂颈式耳机。

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      低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音。

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      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

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      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        开放
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        磁铁型
        钕制
        音圈
        频率响应
        12 - 22 000  赫兹
        阻抗
        24  欧姆
        最大输入功率
        100  mW
        灵敏度
        102  dB
        扬声器直径
        32  毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        两边平行，不对称
        线缆长度
        1.2  米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀镍
        线缆类型

      • 内箱

        净重
        0.7  千克
        高度
        25.5  厘米
        长度
        37  厘米
        净重
        0.312  千克
        自重
        0.388  千克
        宽度
        19  厘米
        EAN
        87 10895 91191 7
        用户包装数量
        6

      • 外箱

        净重
        11.06  千克
        高度
        51.9  厘米
        长度
        75.9  厘米
        净重
        2.496  千克
        自重
        8.564  千克
        宽度
        41  厘米
        EAN
        87 10895 91192 4
        用户包装数量
        48

      • 包装尺寸

        厚度
        5.7  厘米
        净重
        0.125  千克
        高度
        22.4  厘米
        净重
        0.052  千克
        自重
        0.073  千克
        宽度
        17.9  厘米
        EAN
        87 10895 88183 8
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装

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