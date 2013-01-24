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耳挂式耳机

SHS4701/98
  • 配戴舒适 配戴舒适 配戴舒适
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    耳挂式耳机

    SHS4701/98

    配戴舒适

    带给耳朵前所未有的舒适享受。这种可完全调节的耳机配有超软耳垫，可根据您的头形调整至非常稳固而又舒适的状态，确保您长时间地舒适聆听。

    官方建议零售价: ￥179.00

    耳挂式耳机

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      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      技术规格

      • 产品尺寸

        宽度
        4.7  厘米
        高度
        5.1  厘米
        厚度
        2.2  厘米
        重量
        0.0325  千克

      • 声音

        原声系统
        开放
        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        12 - 24 000  赫兹
        阻抗
        24  欧姆
        最大输入功率
        100  mW
        灵敏度
        104  分贝
        扬声器直径
        32  毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        两边平行，不对称
        线缆长度
        1.2 米 + 1.8 米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀金
        线缆类型
        OFC

      • 内箱

        总重
        0.284  千克
        高度
        16.5  厘米
        长度
        10.6  厘米
        净重
        0.0975  千克
        自重
        0.1865  千克
        宽度
        10  厘米
        EAN
        87 12581 49764 4
        用户包装数量
        3

      • 外箱

        总重
        2.515  千克
        高度
        18.3  厘米
        长度
        43.7  厘米
        净重
        0.7800  千克
        自重
        1.7350  千克
        宽度
        21.4  厘米
        EAN
        87 12581 49765 1
        用户包装数量
        24

      • 包装尺寸

        放置架子的类型
        样品
        厚度
        3  厘米
        总重
        0.0755  千克
        高度
        17.3  厘米
        净重
        0.0325  千克
        自重
        0.0430  千克
        宽度
        9.5  厘米
        EAN
        87 12581 49762 0
        随附产品数量
        1
        包装类型
        样品

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