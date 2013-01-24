配戴舒适
带给耳朵前所未有的舒适享受。这种可完全调节的耳机配有超软耳垫，可根据您的头形调整至非常稳固而又舒适的状态，确保您长时间地舒适聆听。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
配戴舒适
带给耳朵前所未有的舒适享受。这种可完全调节的耳机配有超软耳垫，可根据您的头形调整至非常稳固而又舒适的状态，确保您长时间地舒适聆听。
配戴舒适
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配戴舒适
带给耳朵前所未有的舒适享受。这种可完全调节的耳机配有超软耳垫，可根据您的头形调整至非常稳固而又舒适的状态，确保您长时间地舒适聆听。
低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。
耳垫非常柔软，它使耳塞可以将耳朵完全封住，产生出众的音色。您的耳朵基本感觉不到压力，现在可以舒舒服服地使用耳机了，想听多久，就听多久！
橡胶耳挂配有防滑手柄，使您可以非常稳固而舒适地配戴，确保将耳机长时间保持在固定位置依然舒适。尤其适合运动时使用。
可调节转轴和耳挂可根据您的耳朵形状和大小进行调整，带来更佳的安全性和舒适度。借此，您可以找到最舒适的配戴位置，并将耳机保持在固定位置。
由于不易造成缠绕，无缠绕电缆可以帮助您节省时间。原因在于，它是由一种更加坚固且能保持其柔韧性的材料制成。
这样的布线方式既简单又能很好地解决电缆缠绕的问题，让您可将电线挂到脖子后面而不必垂到胸前。
柔软、灵活的套筒可保护电缆连接不受损坏，避免出现反复扭曲的现象，延长了产品的使用寿命。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
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