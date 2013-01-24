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耳挂式耳机

SHS4800/98
  • 可调节佩戴 可调节佩戴 可调节佩戴
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    耳挂式耳机

    SHS4800/98

    可调节佩戴

    这款耳机的耳挂内套可灵活调节，从而挂放在 5 个不同的位置，更好地满足个人佩戴需要。耳罩和扬声器之间的空气可带来柔软的触感，因为耳罩感觉起来会像软垫。

    官方建议零售价: ￥99.00

    耳挂式耳机

    可调节佩戴

    这款耳机的耳挂内套可灵活调节，从而挂放在 5 个不同的位置，更好地满足个人佩戴需要。耳罩和扬声器之间的空气可带来柔软的触感，因为耳罩感觉起来会像软垫。

    可调节佩戴

    这款耳机的耳挂内套可灵活调节，从而挂放在 5 个不同的位置，更好地满足个人佩戴需要。耳罩和扬声器之间的空气可带来柔软的触感，因为耳罩感觉起来会像软垫。

    官方建议零售价: ￥99.00

    耳挂式耳机

    可调节佩戴

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      可调节佩戴

      灵活的耳挂可贴合各种耳型

      耐用的软质耳挂使得连接非常灵活

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      保护耳机机身的软质耳挂材料可以提高耳机的性能和耐用性。它可以保护线缆连接，防止用户在佩戴和卸下耳机时用指尖反复弯折机身而造成损坏。

      人体工学耳挂使配戴更加舒适稳固

      即使在运动时，耳挂也可以一直挂在耳朵的后面，使耳机保持在一个非常舒适的位置而且绝不会影响听觉效果。通过与您耳后接触的部分，可以使耳机停留在耳朵上

      在活动时也能将其舒服地挂在耳边

      无论您是在户外跑步、骑自行车消遣还是参加任何动感十足的娱乐活动，这种耳机都可以舒服地固定在您的耳朵上。

      13.5 毫米扬声器驱动器令配戴更加舒适

      体积小巧，可带来最大的佩戴舒适度，而又能提供不失真的音乐，是享受耳机音乐的理想尺寸。

      24k 镀金插头可使连接异常稳固

      使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。

      气垫耳罩带来非凡的衬垫舒适感

      耳罩和驱动器之间的空气可带来枕头般的柔软触感，减小耳朵承受的压力。

      低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色

      低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音

      技术规格

      • 产品尺寸

        宽度
        3.6  厘米
        高度
        6  厘米
        厚度
        1.8  厘米
        重量
        0.016  千克

      • 声音

        原声系统
        开放
        磁铁型
        钕制
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        音圈
        频率响应
        12 - 23 500  赫兹
        灵敏度
        105  分贝
        阻抗
        16  欧姆
        最大输入功率
        50  mW
        扬声器直径
        13.5  毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2  米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀铬
        线缆类型
        OFC

      • 内箱

        总重
        0.228  千克
        高度
        19.1  厘米
        长度
        10.7  厘米
        净重
        0.0483  千克
        自重
        0.1797  千克
        宽度
        10.4  厘米
        EAN
        87 12581 50037 5
        用户包装数量
        3

      • 外箱

        总重
        2.214  千克
        高度
        42.2  厘米
        长度
        23.6  厘米
        净重
        0.3864  千克
        自重
        1.8276  千克
        宽度
        23  厘米
        EAN
        87 12581 50038 2
        用户包装数量
        24

      • 包装尺寸

        放置架子的类型
        样品
        厚度
        3  厘米
        总重
        0.052  千克
        高度
        17  厘米
        净重
        0.0161  千克
        自重
        0.0359  千克
        宽度
        9.5  厘米
        EAN
        87 12581 50036 8
        随附产品数量
        1
        包装类型
        样品

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