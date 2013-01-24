可调节佩戴
这款耳机的耳挂内套可灵活调节，从而挂放在 5 个不同的位置，更好地满足个人佩戴需要。耳罩和扬声器之间的空气可带来柔软的触感，因为耳罩感觉起来会像软垫。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
可调节佩戴
这款耳机的耳挂内套可灵活调节，从而挂放在 5 个不同的位置，更好地满足个人佩戴需要。耳罩和扬声器之间的空气可带来柔软的触感，因为耳罩感觉起来会像软垫。
可调节佩戴
这款耳机的耳挂内套可灵活调节，从而挂放在 5 个不同的位置，更好地满足个人佩戴需要。耳罩和扬声器之间的空气可带来柔软的触感，因为耳罩感觉起来会像软垫。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
可调节佩戴
这款耳机的耳挂内套可灵活调节，从而挂放在 5 个不同的位置，更好地满足个人佩戴需要。耳罩和扬声器之间的空气可带来柔软的触感，因为耳罩感觉起来会像软垫。
保护耳机机身的软质耳挂材料可以提高耳机的性能和耐用性。它可以保护线缆连接，防止用户在佩戴和卸下耳机时用指尖反复弯折机身而造成损坏。
即使在运动时，耳挂也可以一直挂在耳朵的后面，使耳机保持在一个非常舒适的位置而且绝不会影响听觉效果。通过与您耳后接触的部分，可以使耳机停留在耳朵上
无论您是在户外跑步、骑自行车消遣还是参加任何动感十足的娱乐活动，这种耳机都可以舒服地固定在您的耳朵上。
体积小巧，可带来最大的佩戴舒适度，而又能提供不失真的音乐，是享受耳机音乐的理想尺寸。
使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。
耳罩和驱动器之间的空气可带来枕头般的柔软触感，减小耳朵承受的压力。
低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音
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